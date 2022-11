Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables

Les géants européens belges devraient lancer leur campagne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 avec un match contre le Canada jeudi. Les deux équipes seront en action au stade Ahmed bin Ali. Les hommes de Roberto Martinez ont été placés dans le groupe F avec les deuxièmes de l’édition précédente, la Croatie, le Maroc et le Canada.

Pendant ce temps, le Canada disputera jeudi son premier match de Coupe du monde en 36 ans. L’équipe de John Herdman a marqué le plus grand nombre de buts et a dominé la dernière section des qualifications dans la région de la CONCACAF devant le Mexique et les États-Unis. Le Canada cherchera à approfondir le tournoi et à bâtir une équipe pour la Coupe du monde 2026 à domicile.

Le patron de la Belgique, Roberto Martinez, espère que son équipe fera un bon début de campagne. C’est à peu près la dernière occasion pour la génération dorée de Belgique de se délecter de la gloire de la Coupe du monde. Kevin De Bruyne de Manchester City sera le joueur clé pour la Belgique. De plus, Martinez pourrait faire venir Michy Batshuayi à la place de Romelu Lukaku, blessé.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Belgique et le Canada, voici tout ce que vous devez savoir :

Télédiffusion BEL vs CAN

Les chaînes Sports 18 et Sports 18 HD ont le droit de diffusion du match Belgique vs Canada de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

BEL vs CAN Streaming en direct

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre la Belgique et le Canada sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema.

Détails du match BEL vs CAN

Le match Belgique vs Canada de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se jouera au stade Ahmed bin Ali le jeudi 24 novembre à 00h30 IST.

Prédiction de l’équipe BEL vs CAN Dream11

Capitaine : Kevin De Bruyne

Vice-capitaine : Eden Hazard

Onze de jeu suggérés pour la Belgique contre le Canada Dream11 Fantasy Team:

Gardien : Thibaut Courtois

Défenseurs : Toby Alderweireld, Zeno Debast, Richie Laryea

Milieux de terrain Thomas Meunier, Youri Tielemans, Atiba Hutchinson, Axel Witsel, Kevin De Bruyne

Attaquants : Eden Hazard, Ike Ugbo

Belgique: Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Zeno Debast, Thomas Meunier, Youri Tielemans, Axel Witsel, Leander Dendoncker, Kevin De Bruyne, Michy Batshuayi, Eden Hazard

Canada: Milan Borjan, Richie Laryea, Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller, Sam Adekugbe, Jonathan Osorio, Atiba Hutchinson, Tajon Buchanan, Jonathan David, Ike Ugbo

