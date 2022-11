Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables

Après avoir essuyé deux sorties anticipées lors des deux dernières éditions, l’Espagne cherchera cette fois à réparer ses erreurs et à offrir un spectacle solide au Qatar. Les hommes de Luis Enrique se retrouvent dans l’un des groupes les plus difficiles de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Les vainqueurs de la Coupe du Monde 2010 sont dans le groupe E avec l’Allemagne quadruple championne, les géants asiatiques le Japon et le Costa Rica.

L’équipe espagnole de football devrait entamer son périple à la Coupe du monde du Qatar avec un match contre le Costa Rica mercredi. Les deux équipes seront en action au stade Al Thumama.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Pendant ce temps, le Costa Rica visera également un spectacle impressionnant au Qatar après avoir été éliminé de la Coupe du monde 2018 lors de la phase de groupes. Cependant, le Costa Rica a scénarisé un retour rapide et a obtenu deux quarts de finale à la Gold Cup de la CONCACAF 2019 et 2021.

Les hommes de Luis Fernando Suarez ont pris le meilleur sur la Nouvelle-Zélande 1-0 lors d’un match de barrage inter-confédération pour accéder à la Coupe du monde du Qatar.

Avant le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Espagne et le Costa Rica ; voici tout ce que vous devez savoir :

Espagne vs Costa Rica Telecast

Les chaînes Sports 18 et Sports 18 HD ont le droit de diffusion du match Espagne vs Costa Rica de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Espagne vs Costa Rica Diffusion en direct

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Espagne et le Costa Rica sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema.

Détails du match Espagne vs Costa Rica

Le match Espagne vs Costa Rica de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se jouera au stade Al Thumama le mercredi 23 novembre à 21h30 IST.

Espagne vs Costa Rica Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Dani Carvajal

Vice-capitaine : Ferran Torres

Suggestion de jouer XI pour l’Espagne contre le Costa Rica Dream11 Fantasy Football:

Gardien : Keylor Navas

Défenseurs : Dani Carvajal, Jordi Alba, Francisco Calvo, Carlos Martinez

Milieux de terrain : Pedri, Gavi, Ferran Torres, Jewison Bennette, Gerson Torres

Attaquant : Alvaro Morata

Espagne vs Costa Rica Possible onze de départ:

Composition de départ prévue pour l’Espagne : Unai Simon, Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Pau Torres, Jordi Alba, Pedri, Sergio Busquets, Gavi, Ferran Torres, Alvaro Morata, Neco Williams

Composition de départ prévue pour le Costa Rica : Keylor Navas, Carlos Martinez, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Bryan Oviedo, Eltsine Tejeda, Jewison Bennette, Gerson Torres, Celso Borges, Anthony Contreras, Joel Campbell

