Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables

Après avoir subi une défaite contre Patna Pirates lors de leur dernier match de Pro Kabaddi League, UP Yoddhas visera à revenir sur la voie de la victoire lorsqu’ils seront en action lundi.

UP Yoddhas, lors de leur prochain match de la Ligue Pro Kabaddi, affrontera des Titans Telugu épuisés. Le match de la Pro Kabaddi League entre UP Yoddhas et Telugu Titans se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex à Balewadi, Pune.

Les deux équipes s’étaient rencontrées pour la dernière fois plus tôt cette année en février et UP Yoddhas avait remporté le match par une marge de 39-35.

UP Yoddhas avait lancé la neuvième édition de la Pro Kabaddi League sur une note prometteuse après avoir pris le dessus sur les Jaipur Pink Panthers lors de leur match d’ouverture. Cependant, des défaites consécutives lors des deux matchs suivants ont stoppé leur progression sur le tableau des points. UP Yodd a retrouvé l’élan gagnant lors de son quatrième match de la saison contre les Bengaluru Bulls. Cependant, deux défaites lors de leurs trois derniers matchs ont forcé UP Yoddhas à rester à la huitième place du classement de la Pro Kabaddi League.

Avec seulement trois victoires en sept matchs, UP Yoddhas a actuellement 19 points dans sa cagnotte.

Avant le match PKL de lundi entre UP Yoddhas et Telugu Titans; voici tout ce que vous devez savoir :

UP contre TEL Telecast

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match UP Yoddhas vs Telugu Titans PKL.

Diffusion en direct UP contre TEL

Le match PKL entre UP Yoddhas et Telugu Titans sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match UP vs TEL

Le match UP vs TEL PKL se jouera au complexe sportif Shree Shivchhatrapati à Balewadi, Pune, le lundi 31 octobre à 20h30 IST.

Prédiction de l’équipe UP vs TEL Dream11

Capitaine : Pardeep Narwal

Vice-capitaine : Surender Gill

Suggestion de jeu XI pour UP vs TEL Dream11 Fantasy Kabaddi:

Défenseurs : Mohit, Adarsh ​​T, Monu Goyat

Polyvalents : Gurdeep

Raiders : Pardeep Narwal, Surender Gill, Durgesh Kumar

UP Yoddhas vs Telugu Titans Composition de départ possible:

UP Yoddhas a prévu la formation de départ : Pardeep Narwal, Ashu Singh, Gurdeep, Surender Gill, Durgesh Kumar, Nitesh Kumar, Sumit

Telugu Titans Prévision de départ : Vinay, Nitin, Mohit, Adarsh ​​T, Monu Goyat, Vijay Kumar, Vishal Bhardwaj

