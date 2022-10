Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables

Après des défaites consécutives contre les États-Unis d’Amérique et le Maroc, les hôtes indiens ont déjà été éliminés de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA. Les Tigresses indiennes chercheront désormais à sauver au moins un point lorsqu’elles affronteront le Brésil lors de leur dernier match du tournoi lundi au stade Kalinga de Bhubaneswar.

La jeune équipe indienne a fait preuve de courage et de détermination contre le Maroc vendredi, réalisant une solide performance à la fois à l’arrière et au milieu du terrain.

Ils ont tenu les Marocains à distance jusqu’à la mi-temps mais ont encaissé trois buts en seconde période. La gardienne indienne Melody Chanu était à son meilleur pour l’Inde entre les bâtons. Sans ses brillants arrêts, le tableau de bord aurait pu ressembler à la raclée 8-0 qu’ils ont subie aux mains des États-Unis lors de leur match d’ouverture.

Avec peu d’enjeux, l’équipe de Thomas Dennerby pourrait tout mettre en œuvre contre la nation sud-américaine. Le Brésil devra gagner ce match pour sceller sa place dans les huitièmes de finale. Les Brésiliens ont battu le Maroc 1-0 lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde, puis se sont partagé le butin contre les États-Unis 1-1 lors de leur deuxième match. Cela pourrait être une rencontre beaucoup plus facile pour eux, mais ils ne voudront pas tenir le côté indien pour acquis.

Avant le match entre l’Inde et le Brésil; voici tout ce que vous devez savoir :

IND contre BRA Telecast

Le match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 entre l’Inde et le Brésil sera télévisé sur Sports18 Network en Inde.

Diffusion en direct IND contre BRA

Le match Inde vs Brésil de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Voot et JioTV.

Détails du match IND vs BRA

Le match entre l’Inde et le Brésil se jouera au stade Kalinga de Bhubaneswar le lundi 17 octobre à 20h00 IST.

Prédiction de l’équipe IND vs BRA Dream11

Capitaine : Jonson

Vice-capitaine : Lara Dos Santos

Suggestion de jouer XI pour IND vs BRA Dream11 Fantasy Football

Gardiens : Leilane Soares

Défenseurs : Astam Oraon, Ana Julia, Maria Guta, Kadima

Milieux de terrain : Anita Kumari, Aline, Lara Dos Santos

Attaquants : Alice Helena, Jhonson, Purnima Kumari

Inde et Brésil Onze de départ possibles

Inde : Melody Chanu (Gk), Astam Oraon (c), Neha, Kajol Dsouza, Lynda Kom Serto, Anita Kumari, Babina Devi, Purnima Kumari, Nitu Linda, Kajal, Varshika

Composition de départ prévue pour le Brésil : Leilane Soares (Gk), Ana Julia, Myka, Maria Guta, Kadima (c), Carol, Aline, Lara Dos Santos, Rebeca, Alice Helena, Jhonson

