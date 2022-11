Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables

Très peu auraient prédit que le Maroc se qualifierait pour les huitièmes de finale dans un groupe composé de puissantes équipes comme la Belgique et la Croatie. Eh bien, la nation africaine n’a plus besoin que d’un point de plus pour faire l’impensable.

En toute honnêteté, ce ne sera pas une tâche difficile pour le Maroc de marquer un point lors de son dernier match de phase de groupes contre une équipe canadienne sans victoire. Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Canada et le Maroc se jouera jeudi au stade Al Thumama.

Lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde du Qatar, le Maroc a tenu en échec la Croatie, deuxième de l’édition précédente, sur un match nul et vierge. Les hommes de Walid Regragui ont amélioré leurs performances lors du match suivant et ont causé une grosse surprise après avoir surclassé la Belgique 2-0.

Le Canada, en revanche, n’a pas encore réussi à décrocher un point à la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le Canada se dirigera vers le match après avoir subi une défaite 4-1 aux mains de la Croatie.

Avant le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Canada et le Maroc ; voici tout ce que vous devez savoir :

Télédiffusion Canada vs Maroc

Les chaînes Sports 18 et Sports 18 HD ont le droit de diffusion du match Canada vs Maroc de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Canada vs Maroc Diffusion en direct

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre le Canada et le Maroc sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema.

Détails du match Canada vs Maroc

Le match Canada vs Maroc de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se jouera au stade Al Thumama le jeudi 1er décembre à 20h30 IST.

Canada vs Maroc Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Hakim Ziyech

Vice-Capitaine : Sofiane Boufal

Onze de jeu suggérés pour le Canada contre le Maroc Dream11 Fantasy Football:

Gardien : Mounir

Défenseurs : Alphonso Davies, Achraf Hakimi, Richie Lareya, Romain Saiss, Noussair Mazraoui

Milieux de terrain : Atiba Hutchinson, Jonathan Osorio, Sofyan Amrabat,

Attaquant : Hakim Ziyech, Cyle Larin

Canada vs Maroc Possible onze de départ :

Formation de départ prévue pour le Canada : Milan Borjan, Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miler, Richie Lareya, Alphonso Davies, Jonathan Osorio, Atiba Hutchinson, Tajon Buchanan, Jonathan David, Cyle Larin

Maroc : Munir, Achraf Hakimi, Naif Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui, Azzzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Amallah, Sofiane Boufal, Youssef En-Nesyri, Hakim Ziyech

