Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probablement pour le match de demi-finale de l’UEFA Champions League Man City vs Paris Saint-Germain 5 mai 0030 IST

Prédiction de l’équipe MCI vs PSG Dream11 et suggestions pour le match de demi-finale de l’UEFA Champions League d’aujourd’hui entre Man City et Paris Saint-Germain: Les géants de la Premier League, Manchester City, tenteront de sceller leur première apparition en finale de l’UEFA Champions League lorsqu’ils affronteront le champion de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, lors du match retour de la demi-finale de l’UEFA Champions League 2020-21. Au début du match, l’équipe de Pep Guardiola dispose d’un avantage de deux buts à l’extérieur en remportant le match aller à Paris 2-1.

D’un autre côté, le PSG chercherait à inscrire au moins deux buts sans en concéder aucun, car il vise à se qualifier pour la deuxième fois pour la finale de l’UCL. L’année dernière, la puissance française avait été battue par l’Allemand Bayern Munich en finale 1-0. Le PSG de Mauricio Pochettino manquera les services d’Idrissa Gueye, qui avait reçu un carton rouge au match aller.

Avant leur match, Man City et le PSG ont reposé leurs joueurs clés lors de leur match national du week-end. Alors que City a mis au banc Kevin de Bruyne, Ruben Dias, Kyle Walker, Bernardo Silva et Ilkay Gundogan lors de leur victoire 2-0 sur Crystal Palace. Le PSG a battu Lens 2-1 sans Kylian Mbappe et Angel di Maria. Le match de haute intensité se jouera au stade Etihad et débutera à 12h30 IST le mercredi 5 mai.

MCI contre PSG Telecast

Sony Ten 2 SD et HD, Sony Ten 3 SD et HD (Hindi)

Diffusion en direct MCI vs PSG

Le match entre MCI et PSG est disponible pour être diffusé en direct sur Sonyliv.

Détails du match MCI vs PSG

Le match se jouera le mercredi 5 mai au stade Etihad. Le jeu débutera à 12h30 (IST).

Pronostic MCI vs PSG Dream11 Team

Capitaine: Kylian Mbappe (PSG)

Vice capitaine: Kevin de Bruyne (MCI)

Gardien de but: Keylor Navas (PSG)

Défenseurs: Marquinhos (PSG), Kyle Walker (MCI), Ruben Dias (MCI), John Stones (MCI)

Milieux de terrain: Leandro Paredes (PSG), Angel di Maria (PSG), Kevin de Bruyne (MCI), Marco Verratti (PSG)

Grévistes: Kylian Mbappe (PSG) et Neymar (PSG)

Onze probables MCI vs PSG:

Manchester City prédit XI: Ederson; Joao Cancelo, Ruben Dias, John Stones, Kyle Walker; Rodri, Ilkay Gundogan, Bernardo Silva; Kevin De Bruyne, Phil Foden, Riyad Mahrez

Paris Saint-Germain Pronostiqué XI: Keylor Navas; Mitchel Bakker, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Alessandro Florenzi; Leandro Paredes, Ander Herrera; Marco Verratti, Angel Di Maria, Neymar; Mauro Icardi

