LIV vs NEW Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour la Premier League d’aujourd’hui entre Liverpool et Newcastle: Liverpool, qui n’a pas perdu lors de ses quatre derniers matches, affrontera Newcastle United sans son défenseur Nat Phillips, qui se remet d’une blessure aux ischio-jambiers mais n’est pas assez en forme pour figurer dans l’équipe de la journée. Mais les Reds devraient être heureux que le milieu de terrain Curtis Jones soit de retour d’un problème musculaire, tandis que le manager Jurgen Klopp a dissipé toutes les craintes concernant la forme physique de l’attaquant Diogo Jota. Liverpool n’a plus que deux points de retard sur Chelsea, quatrième. Mohamed Salah devrait revenir sur le côté.

Newcastle cherchera à blesser Liverpool lors de la contre-attaque. Les favoris de Liverpool n’ont pas perdu contre Newcastle lors de leurs 24 derniers matchs de championnat à domicile depuis une défaite 0-2 en avril 1994.

Le match Premier League LIV vs NEW débutera à 17h00 IST.

LIV vs NOUVEAU Streaming en direct

Les matchs de la Premier League seront diffusés en direct sur Star Sports Network, tandis que la diffusion en direct est également disponible sur Disney + Hostar.

LIV vs NOUVEAU Détails du match

Le match se jouera le samedi 24 avril à Anfield à Liverpool. Le jeu commencera à 17h00 IST.

Pronostic LIV vs NEW Dream11 Team

Capitaine: Jonjo Shelvey

Vice-capitaine: Mohamed Salah

Gardien de but: Martin Dubravka

Défenseurs: Fabinho, Ozan Kabak, Jacob Murphy, Paul Dummett

Milieux: Thiago Alcântara, Jonjo Shelvey, James Milner

Attaquants: Mohamed Salah, Roberto Firmino, Miguel Almiron

LIV vs NOUVEAUX XI probables

LIV: Alisson Becker (GK); Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Ozan Kabak, Andy Robertson; Georginio Wijnaldum, Thiago Alcântara, James Milner; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane

NOUVEAU: Martin Dubravka (GK); Jacob Murphy, Federico Fernandez, Ciaran Clark, Paul Dummett, Matt Ritchie; Jonjo Shelvey, Sean Longstaff; Miguel Almiron; Callum Wilson, Joelinton

