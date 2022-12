Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze probables pour le quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 de dimanche

Angleterre vs France Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match de Coupe du Monde de la FIFA 2022 de dimanche entre l’Angleterre et la France : La France cherchera à remporter sa toute première victoire en Coupe du Monde de la FIFA contre l’Angleterre alors que les deux géants européens s’affronteront en quart de finale dimanche. Le quart de finale de la Coupe du monde du Qatar entre l’Angleterre et la France se jouera au stade Al Bayt d’Al Khor.

Les champions du monde en titre ont pris le dessus sur la Pologne 3-1 en huitièmes de finale. L’attaquant Kylian Mbappe a marqué un doublé dans la rencontre pour guider les Bleus vers les quarts de finale.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’équipe anglaise, en revanche, a jusqu’à présent réussi à rester invaincue lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. L’Angleterre entrera dans le match après avoir battu le Sénégal 3-0 en pré-quart de finale. Le manager anglais Gareth Southgate a jusqu’à présent suivi la formation conventionnelle 4-3-3 et n’a pas encore déclenché la stratégie de la ligne de fond à trois. L’Angleterre a jusqu’à présent marqué le plus grand nombre de buts (12) lors de la Coupe du monde du Qatar et huit joueurs différents ont trouvé le fond du filet pour les Three Lions.

Avant le match de quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Angleterre et la France ; voici tout ce que vous devez savoir :

Angleterre vs France Télédiffusion

Les chaînes Sports 18 et Sports 18 HD ont le droit de diffusion du match Angleterre vs France de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Angleterre vs France Streaming en direct

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Angleterre et la France sera diffusé en direct sur l’application et le site Web JioCinema.

Détails du match Angleterre vs France

Le match de quart de finale Angleterre vs France de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 se jouera au stade Al Bayt à Al Khor le dimanche 11 décembre à 00h30 IST.

Angleterre vs France Dream11 Team Prédiction

Capitaine: Kylian Mbappé

Vice capitaine: Bukayo Saka

Onze de jeu suggérés pour l’Angleterre contre la France Dream11 Fantasy Football

Gardien de but: Jordan Pickford

Défenseurs : Théo Hernandez, Kyle Walker, Luke Shaw, Jules Koundé

Milieux de terrain : Adrien Rabiot, Bukayo Saka, Jude Bellingham

Le buteur: Harry Kane, Kylian Mbappé, Olivier Giroud

Angleterre vs France Onze de départ possibles

Composition de départ prévue pour l’Angleterre : Jordan Pickford, Kyle Walker, Eric Dier, Harry Maguire, Luke Shaw, Jordan Henderson, Mason Mount, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane, Phil Foden

Composition de départ prévue pour la France : Hugo Lloris, Jules Kounde, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Théo Hernandez, Aurélien Tchouameni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Olivier Giroud

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici