Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze probables pour la Coupe du monde de hockey masculin Corée vs Japon, le 17 janvier

La Corée et le Japon s’affronteront dans leur rencontre de la poule B le 17 janvier. Les deux équipes ont désespérément besoin d’une victoire. Alors que l’Allemagne a écrasé le Japon 3-0, la Corée a été battue par la Belgique 5-0 lors de son dernier match. Une défaite mardi signifiera l’élimination de la Coupe du monde de hockey. Les goûts de Shota Yamada, Koji Yamasaki et Kentaro Fukuda seront très importants pour les chances du Japon.

La Corée sera ravie de sa performance en première mi-temps du match. Les Coréens n’ont pas permis à la Belgique d’ouvrir le score jusqu’à la mi-temps, mais les champions du monde et olympiques ont finalement marqué deux et trois buts dans les troisième et quatrième quarts respectivement. Cependant, la Corée sera la favorite pour s’imposer face au Japon. Les Coréens Manjae Jung et Namyong Lee devront apporter leur A-game mardi.

Avant le match entre la Corée et le Japon, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre la Corée et le Japon ?

Le match entre la Corée et le Japon se jouera le 17 janvier.

Où se jouera le match entre la Corée et le Japon ?

Le match entre la Corée et le Japon se jouera au stade Kalinga, à Bhubaneswar.

À quelle heure commencera le match entre la Corée et le Japon ?

Le match entre la Corée et le Japon débutera à 17 h IST, le 17 janvier.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre la Corée et le Japon ?

Le match entre la Corée et le Japon sera télévisé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre la Corée et le Japon ?

Le match entre la Corée et le Japon sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney+ Hotstar.

Corée vs Japon Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Taeil Hwang

Vice-capitaine : Taiki Takade

Suggestion de jeu XI pour la Corée contre le Japon Dream11 Fantasy Cricket :

GK : Jaehyeon Kim

DÉF : Jonghyun Jang, Reiki Fujishima, Shota Yamada, Yamato Kawahara

MID : Namyong Lee, Manjae Jung, Ken Nagayoshi, Taiki Takade

AV : Taeil Hwang, Byungjin Jeon

Corée vs Japon Jeu prévu XI:

Corée : Jaehyeon Kim, Jonghyun Jang, Gangsan Lee, Jungjun Lee, Seunghoon Lee, Manjae Jung, Namyong Lee, Hyeseung Lee, Hyeong Jin Kim, Taeil Hwang, Byungjin Jeon

Japon : Takashi Yoshikawa, Reiki Fujishima, Shota Yamada, Yamato Kawahara, Masaki Ohashi, Seren-Tanaka, Taiki Takade, Ken Nagayoshi, Kaito Tanaka, Koji Yamasaki, Kentaro Fukuda

