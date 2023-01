Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour Odisha FC vs East Bengal, Indian Super League 2022-23, le 7 janvier

Odisha et East Bengal s’affronteront dans un match passionnant de la Super League indienne en cours le 7 janvier. Odisha a été battu 4-2 par Mumbai lors de leur dernier match de la ligue. L’équipe de Josep Gambau sera déçue que sa série d’invincibilité à domicile se soit terminée contre Mumbai. Cependant, les Kalinga Warriors seront les favoris contre le Bengale oriental. Affronter le Bengale oriental ne devrait pas être si intimidant pour Odisha devant son public. Une victoire contre le Bengale oriental consolidera leur position dans le top six. Beaucoup dépendra de Raynier Fernandes, Jerry Mawihmingthanga et Nandhakumar Sekar.

Pendant ce temps, un Bengale oriental renaissant nourrit l’ambition de se qualifier pour les séries éliminatoires. Ils ont été cliniques lors de leur victoire 2-1 contre Bengaluru. Mais affronter Odisha dans son propre jardin est un tout autre jeu de balle.

Les hommes de Stephen Constantine s’appuieront sur Cleiton Silva. L’attaquant vedette du Bengale oriental a mené le front et a marqué sept buts cette saison. Si Silva trouve la marchandise, alors cela peut être le jeu de n’importe qui.

Avant le match de Super League indienne entre l’Odisha et le Bengale oriental, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre l’Odisha et le Bengale oriental ?

Le match de la Super League indienne entre l’Odisha et le Bengale oriental se jouera le 7 janvier, samedi.

Où se jouera le match de Super League indienne entre l’Odisha et le Bengale oriental ?

Le match de la Super League indienne entre l’Odisha et le Bengale oriental se jouera au stade Kalinga de Bhubaneswar.

À quelle heure commencera le match de Super League indienne entre l’Odisha et le Bengale oriental ?

Le match de la Super League indienne entre l’Odisha et le Bengale oriental débutera à 19h30 IST, le 7 janvier.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre Odisha et le Bengale oriental ?

Le match de la Super League indienne entre l’Odisha et le Bengale oriental sera diffusé sur le Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Super League indienne entre l’Odisha et le Bengale oriental ?

Le match de Super League indienne entre Odisha et le Bengale oriental sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Odisha vs East Bengal Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Cleiton Silva

Vice-capitaine : Nandhakumar Sekar

Suggestion de jeu pour Odisha vs East Bengal Dream11 Fantasy Team :

GK : Amrinder Singh

DÉF : Sahil Panwar, Ivan Garrido Gonzalez, Lalchungnunga, Carlos Javier

MID : Nandhakumar Sekar, Naorem Singh, Alexandre Lima, Raynier Fernandes

ST : Jerry Mawihmingthanga, Cleiton Silva

Composition de départ probable d’Odisha : Amrinder Singh, Narender Gahlot, Carlos Javier, Sahil Panwar, Thoiba Singh, Victor Rodriguez, Raynier Fernandes, Isaac Chhakchhuak, Jerry Mawihmingthanga, Diego Mauricio, Nandhakumar Sekar

Composition de départ probable du Bengale oriental : Suvam Sen, Ankit Mukherjee, Ivan Gonzalez, Lalchungnunga, Jerry Lalrinzuala, Mobashir Rahman, Jordan O’Doherty, Alexandre Lima, vice-président de Suhair, Naorem Singh, Cleiton Silva

