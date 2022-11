Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour les Pays-Bas contre l’Équateur, Coupe du Monde de la FIFA 2022, le 25 novembre

Les Pays-Bas ont pris un bon départ avec une victoire contre le Sénégal lors du premier match de leur campagne de Coupe du Monde de la FIFA. Les Néerlandais étaient loin d’être convaincants ce jour-là, mais ont réussi à s’assurer la victoire grâce à un but de C Gakpo à la 84e minute et à une frappe dans le temps additionnel de Davy Klaassen.

L’Équateur a également connu un début de campagne fulgurant avec une victoire convaincante 2-0 contre le Qatar. Enner Valencia a volé la vedette avec son incroyable performance sur le terrain couronnée de deux buts. Les deux équipes chercheront à s’appuyer sur leur départ et à consolider davantage leur place en haut du tableau lorsqu’elles se rencontreront.

Les Néerlandais se tourneront vers Virgil van Djik pour les guider depuis l’arrière, car l’Équateur espère une autre performance exceptionnelle de Valence pour faire deux sur deux. Les Pays-Bas étaient atrocement proches de remporter la Coupe du monde en 2010, mais espèrent mettre la main sur l’illustre trophée cette fois-ci.

Aux côtés de l’Équateur et des Pays-Bas, nous avons le Qatar et le Sénégal qui s’affronteront dans le groupe A de la Coupe du monde.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Équateur, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date aura lieu le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Équateur ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Équateur se jouera le 25 novembre, vendredi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Équateur ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Équateur se jouera au Khalifa International Stadium.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Équateur ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Équateur débutera à 21h30 IST, le 25 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe du monde de football entre les Pays-Bas et l’Équateur ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Équateur sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Équateur ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Équateur sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Prédiction Pays-Bas vs Equateur Dream11 Team

Capitaine : E Valence

Vice-capitaine : Memphis Depay

Onze de jeu suggérés pour les Pays-Bas contre l’Equateur Dream11 Fantasy Team :

GK : Un Noppert

DÉF : Nathan Ake, Virgil van Djik, P Estupinan, F Torres

MI : M Caicedo, F de Jong, C Gakpo, G Plata

BU : Memphis Depay, E Valence

Pays-Bas vs Equateur Onze de départ possibles :

Équateur Composition de départ prévue : H Galindez, A Preciado, F Torres, Hincapie, P Estupinan, G Plata, S Mendez, M Caicedo, Ibarra, E Valencia, Estrada

Pays-Bas Composition prévue : Andries Noppert, Nathan Ake, Virgil van Dijk, M de Ligt, Denzel Dumfries, Daley Blind, Cody Gakpo, Steven Berghuis, F de Jong, Memphis Depay, S Berwijn

