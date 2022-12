Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour les Pays-Bas contre l’Argentine, Coupe du Monde de la FIFA 2022, le 10 décembre

L’équipe néerlandaise a remporté une victoire dominante contre les États-Unis en huitièmes de finale pour réserver une place en quart de finale. L’équipe néerlandaise a ouvert le score avec Memphis Depay. Daley Blind et Denzel Dumfries se sont également inscrits sur la feuille de match pour les Pays-Bas alors que Haji Wright a réussi à en retirer un pour les États-Unis.

Cette équipe néerlandaise a été solide à l’arrière couplée à la menace offensive de Cody Gakpo lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ils n’ont pas encore perdu un match dans cette édition de la Coupe du Monde.

L’Argentine, quant à elle, a commencé sa campagne par une défaite choquante face à l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture. Depuis lors, ils ont bouclé leur ceinture et vaincu une équipe australienne résolue lors de leur affrontement en huitièmes de finale.

Lionel Messi et Julian Alvarez ont marqué pour l’Argentine tandis que le but contre son camp d’Enzo Fernandez a aidé les Australiens à ouvrir leur compte de buts ce jour-là. Messi et Co sont passés très près de remporter la Coupe du monde en 2014, mais n’ont pas réussi à vaincre l’Allemagne en finale.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Argentine, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date aura lieu le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Argentine ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Argentine se jouera le 10 décembre, mercredi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Argentine ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Argentine se jouera au stade Lusail.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Argentine ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Argentine débutera à 00h30 IST, le 10 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe du monde de football entre les Pays-Bas et l’Argentine ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Argentine sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Argentine ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et l’Argentine sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Prédiction Pays-Bas vs Argentine Dream11 Team

Capitaine : L Messi

Vice-capitaine : C Gakpo

Onze de jeu suggérés pour les Pays-Bas contre l’Argentine Dream11 Fantasy Team :

GK : E Martinez

DÉF : N Otamendi, V van Dijk, D Blind

MOYEN : F de Jong, D Dumfries, E Fernandez, D Klaasen

BU : L Messi, C Gakpo, M Depay

Les Pays-Bas ont prédit XI : A Noppert, J Timber, V van Dijk, N Ake, D Dumfries, M de Roon, F de Jong, D Blind, D Klaasen, C Gakpo, M Depay

L’Argentine a prédit XI : Martinez E, Molina N, Romero C, Otamendi N, Acuna M ; R de Paul, E Fernandez, Mac Allister, Di Maria, L Messi, J Alvarez

