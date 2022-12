Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour les femmes indiennes contre les femmes chiliennes, Coupe des nations féminines de hockey FIH, 11 décembre

L’équipe indienne de hockey féminin lancera dimanche sa campagne de Coupe des nations féminines de hockey de la FIH contre le Chili. La première Coupe des nations féminines de la FIH, qui comprendra huit équipes, est d’une grande importance. Le vainqueur de ce tournoi se qualifiera directement pour la Women’s FIFH Pro League 2023-24. Ne pas pouvoir se qualifier pour la Pro League signifiera du temps de match contre une opposition de qualité.

Le tournoi servira également de bonne préparation pour les prochains Jeux asiatiques et les Jeux olympiques de Paris en 2024. Avec des enjeux aussi élevés, l’équipe indienne dirigée par Savita Punia visera à commencer sa campagne sur une note gagnante. L’Inde est l’un des prétendants les plus sérieux pour soulever le trophée aux côtés de l’Espagne. Ils sont la deuxième équipe la mieux classée de l’épreuve, une place derrière l’Espagne, septième. De plus, l’équipe féminine indienne a remporté la médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 et a terminé troisième de la FIH Pro League 2021-22. Il sera intéressant de voir comment le Chili s’en sortira face à cette forte équipe indienne.

Avant le match captivant de la Coupe des nations entre l’Inde et le Chili, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Coupe des Nations entre l’Inde et le Chili ?

Le match de la Coupe des nations entre l’Inde et le Chili se jouera le 11 décembre, dimanche.

Où se jouera le match de Coupe des Nations entre l’Inde et le Chili ?

Le match de la Coupe des Nations entre l’Inde et le Chili se jouera à l’Estadio Betero de Valence.

À quelle heure débutera le match de la Coupe des nations entre l’Inde et le Chili ?

Le match de la Coupe des nations entre l’Inde et le Chili débutera à 19h45 IST, le 11 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe des Nations entre l’Inde et le Chili ?

Le match de la Coupe des nations entre l’Inde et le Chili ne sera pas diffusé en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Coupe des nations entre l’Inde et le Chili ?

Le match de la Coupe des Nations entre l’Inde et le Chili sera diffusé en direct sur l’application FanCode en Inde. Les matchs peuvent également être vus sur le site watch.hockey.

Inde vs Chili Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Savita Punia

Vice-capitaine : Vandana Katariya

Onze de jeu suggérés pour l’équipe Inde vs Chili Dream11 Fantasy :

GK : Savita Punia

DÉFENSEURS : Deep Grace Ekka, Nikki Pradhan, Gurjit Kaur, Josefina Khamis

MILIEUX DE TERRAIN : Salima Tete, Denise Krimerman, Agustina Solano

ATTAQUANTS : Vandana Katariya, Lalremsiami, Francisca Tala

Onze de départ probable de l’Inde : Savita Punia, Deep Grace Ekka, Nikki Pradhan, Gurjit Kaur, Ishika Chaudhary, Salima Tete, Monika, Sushila Chanu Pukhrambam, Vandana Katariya, Lalremsiami, Navneet Kaur

Onze de départ probable du Chili : Natalia Salvador, Josefina Khamis, Denise Krimerman, Agustina Solano, Fernanda Flores, Fernanda Villagran, Maria Maldonado, Francisca Para, Francisca Tala, Fernanda Arrieta, Camila Caram

