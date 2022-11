Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour l’Équateur contre le Sénégal, Coupe du Monde de la FIFA 2022, le 29 novembre

L’Équateur et le Sénégal s’affronteront dans une rencontre cruciale du Groupe A qui pourrait finalement décider du sort de leur campagne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Avec les Pays-Bas au sommet de ce groupe pour le moment, l’Équateur et le Sénégal occupent respectivement la deuxième et la troisième place.

Un match nul scellerait les choses pour l’Equateur tandis que l’équipe sénégalaise pourrait exiger une victoire si elle veut continuer dans cette Coupe du monde. Les Équatoriens volent haut sur les prouesses offensives de leur attaquant vedette Enner Valencia qui a déjà inscrit trois buts en deux matchs dans cette édition de la Coupe du Monde de la FIFA.

Le Sénégal, quant à lui, sortira de la palpitante victoire 3-1 contre le Qatar, empêchant ainsi le pays hôte de se qualifier pour les huitièmes de finale. Boulaye Dia, Farmara Diedhiou et Bamba Dieng se sont inscrits sur la feuille de match des Lions de la Teranga tandis qu’Edouard Mendy a retiré des arrêts cruciaux.

Le gardien de Chelsea a reçu quelques critiques après des erreurs coûteuses lors du match contre les Pays-Bas, mais a prouvé sa valeur contre l’équipe qatarie. Le Sénégal espère une autre performance inspirée s’il veut se qualifier tandis que l’Equateur cherchera à dominer à nouveau.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Équateur et le Sénégal, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Équateur et le Sénégal ?

Le match de la Coupe du monde de football entre l’Équateur et le Sénégal se jouera le 29 novembre, mardi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Équateur et le Sénégal ?

Le match de la Coupe du monde de football entre l’Équateur et le Sénégal se jouera au stade international de Khalifa.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Équateur et le Sénégal ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Équateur et le Sénégal débutera à 20h30 IST, le 29 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe du monde de football entre l’Équateur et le Sénégal ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Équateur et le Sénégal sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Équateur et le Sénégal ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre l’Équateur et le Sénégal sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Équateur vs Sénégal Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Enner Valencia

Vice-Capitaine : Kalidou Koulibaly

Onze de jeu suggérés pour l’Équateur contre le Sénégal Dream11 Fantasy Team :

GK : Edouard Mendy

DEF : Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Félix Torres, Piero Hincapie

MID : Idrissa Gueye, Enner Valencia, Pervis Estupinan, Moises Caicedo

ST : Farmara Diedhiou, Michael Estrada

Composition de départ prévue pour l’Équateur : Hernan Galindez, Angelo Preciado, Felix Torres, Piero Hincapie, Pervis Estupinan, Gonzalo Plata, S Mendez, Moises Caicedo, Romario Ibarra, Enner Valencia, Michael Estrada.

Composition de départ prévue pour le Sénégal : Edouard Mendy, Youssouf Sabaly, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, Ismail Jakobs, Krepin Diatta, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye, Ismaila Sarr, Farmara Diedhiou, Boulaye Dia.

