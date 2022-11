Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour le Qatar contre le Sénégal, Coupe du Monde de la FIFA 2022, le 25 novembre

Le Qatar n’a pas connu un début de tournoi idéal puisqu’il a perdu contre l’Équateur lors du premier match de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le pays hôte voudrait repartir sur une nouvelle note en affrontant le Sénégal lors du deuxième match de sa Coupe du Monde. campagne.

L’équipe sénégalaise a eu un match décent contre les Pays-Bas, mais des erreurs coûteuses d’Edouard Mendy ont fait que l’équipe néerlandaise a eu le dernier mot. La nation africaine manque son attaquant vedette Sadio Mane et se tournerait vers Ismaila Sarr pour fournir une menace offensive à l’avant.

L’équipe qatarie espère également que son Akram Afif pourra obtenir plus de ballon et influencer le jeu dès le début. Les deux équipes n’ont pas encore inscrit la feuille de match de cette édition de la Coupe du Monde de la FIFA et c’est une statistique qu’elles tenteraient de changer le plus tôt possible.

Outre le Qatar et le Sénégal, nous avons l’Équateur et les Pays-Bas qui s’affronteront dans le groupe A de la Coupe du monde.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Qatar et le Sénégal, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Qatar et le Sénégal ?

Le match de Coupe du monde de football entre le Qatar et le Sénégal se jouera le 25 novembre, vendredi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Qatar et le Sénégal ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Qatar et le Sénégal se jouera au stade Al Thumama.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Qatar et le Sénégal ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Qatar et le Sénégal débutera à 18h30 IST, le 25 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe du monde de football entre le Qatar et le Sénégal ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Qatar et le Sénégal sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Qatar et le Sénégal ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre le Qatar et le Sénégal sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Qatar vs Sénégal Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Ismaila Sarr

Vice-capitaine : Akram Afif

Onze de jeu suggérés pour Qatar vs Sénégal Dream11 Fantasy Team :

GK : Edouard Mendy

DEF : Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Pedro Miguel, Abdelkarim Hassan

MID : Idrissa Gana Gueye, K. Boudiaf, Nampalys Mendy, Loum Ndiaye

ST : Ismaila Sarr, Akram Afif

Qatar vs Sénégal Possible Staring XI:

Composition de départ prévue pour le Qatar : Al-Sheeb ; Al-Rawi, B Khoukhi, A. Hassan ; Pedro Miguel, Hatem, Al-Haydos, K. Boudiaf, H. Ahmed ; A. Afif, A. Ali

Sénégal Composition de départ prévue : Edouard Mendy, Youssouf Sabaly, Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cisse, Abdou Diallo, I Gueye, N Mendy, M Ndiaye, I Sarr, K. Diatta, B. Dia

