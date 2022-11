Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour le Portugal contre l’Uruguay, Coupe du Monde de la FIFA 2022, le 29 novembre

Le Portugal a connu un début passionnant dans sa campagne de Coupe du monde en battant le Ghana par 3-2 dans une confrontation spectaculaire. Cristiano Ronaldo a marqué via un penalty et les jeunes Rafael Leao et Joao Felix ont tous deux présenté des finitions sublimes pour mettre le match au-delà des Ghanéens.

Bruno Fernandes était une centrale électrique au milieu du parc et malgré une résurgence tardive d’Andre Ayew and Co, les Portugais ont scellé l’affaire. L’Uruguay, en revanche, a été tenu en échec par la Corée du Sud lors de son match d’ouverture.

Il y a eu quelques occasions créées par les deux équipes, mais aucune d’entre elles n’a eu l’avantage clinique devant le but pour perturber le score. La nation sud-américaine espère que des personnalités comme Darwin Nunez et Luis Suarez pourront faire un meilleur changement contre Cristiano Ronaldo et Cie.

Le Portugal est actuellement en tête du groupe H, la Corée du Sud, l’Uruguay et le Ghana formant les trois autres équipes.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Portugal et l’Uruguay, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match de la Coupe du monde de football entre le Portugal et l’Uruguay se jouera le 29 novembre, mardi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Portugal et l’Uruguay se jouera au stade Lusail.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Portugal et l’Uruguay débutera à 00h30 IST, le 29 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Portugal et l’Uruguay sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Portugal et l’Uruguay ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre le Portugal et l’Uruguay sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Portugal vs Uruguay Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Fernandes

Vice-capitaine : Valverde

Onze de jeu suggérés pour le Portugal contre l’Uruguay Dream11 Fantasy Team :

G. K. : Costa

DÉF : Godin, Dias, Cancelo, Jimenez

MID : Fernandes, Valverde, Bentancur, Bernardo Silva

ST : Félix, Ronaldo

Les formations de départ probables du Portugal contre l’Uruguay

Composition de départ prévue pour le Portugal : D Costa ; J Cancelo, D Pereira, R Dias, R Guerreiro, Bernardo Silva, R Neves, Otavio, B Fernandes, C Ronaldo, J Félix

Uruguay Composition de départ prévue : S Rochet, M Caceres, D Godin, J Gimenez, M Oliveira, F Valverde, R Bentancur, M Vecino, F Pellistri, L Suarez, D Nunez

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici