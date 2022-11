Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour le Pays de Galles contre l’Iran, Coupe du Monde de la FIFA 2022, le 25 novembre

Le Pays de Galles et l’Iran s’affronteront dans une rencontre passionnante du groupe B vendredi. L’Angleterre a battu l’Iran 6-2 lors de son dernier match et a dû faire face à une tâche difficile en ce qui concerne la qualification pour les huitièmes de finale. Pendant ce temps, le Pays de Galles a arraché un match nul 1-1 contre les États-Unis, grâce au but de Gareth Bale sur place. C’est un match incontournable pour l’Iran s’il veut nourrir l’ambition d’aller plus loin dans le tournoi. Ils s’inspireront sûrement de la superbe victoire de l’Arabie saoudite contre l’Argentine tant vantée. Mehdi Taremi a trouvé le fond des filets à deux reprises face à l’Angleterre et l’Iran dépendra de lui vendredi. Le Pays de Galles cherchera à exécuter ses plans contre Taremi et tentera d’exploiter la défense vulnérable de l’Iran. Les Gallois peuvent améliorer considérablement leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale s’ils récoltent le maximum de points contre l’Iran.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Iran, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Iran ?

Le match de la Coupe du monde de football entre le Pays de Galles et l’Iran se jouera le 25 novembre, vendredi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Iran ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Iran se jouera au stade Ahmed bin Ali à Al Rayyan.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Iran ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Iran débutera à 15h30 IST, le 25 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Iran ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Iran sera diffusé sur les réseaux Sports18 et Sports 18 HD en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Iran ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Iran sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Pays de Galles vs Iran Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Gareth Bale

Vice-Capitaine : Mehdi Taremi

Onze de jeu suggérés pour le Pays de Galles contre l’Iran Dream11 Fantasy Team :

GK : Wayne Hennessey

DÉF : Sadegh Moharrami, Morteza Pouraliganji, Rouzbeh Cheshmi, Majid Hosseini

MID : Ali Karimi, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu

ST : Mehdi Taremi, Gareth Bale, Kieffer Moore

Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Pays de Galles contre Iran – XI

Pays de Galles : Wayne Hennessey ; Chris Mépham, Joe Rodon, Ben Davies ; Connor Roberts, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu, Neco Williams ; Daniel James, Gareth Bale; Kieffer Moore

Iran : Hossein Hosseini ; Sadegh Moharrami, Morteza Pouraliganji, Rouzbeh Cheshmi, Majid Hosseini, Milad Mohammadi ; Alireza Jahanbakhsh, Ahmad Nourollahi, Ali Karimi, Ali Gholizadeh ; Mehdi Tarémi

