Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour le Japon contre la Croatie, Coupe du monde de la FIFA, le 5 décembre

Le Japon et la Croatie s’affronteront lundi lors d’un huitième de finale captivant. Le Japon a été sensationnel jusqu’à présent dans le tournoi. Le Japon a remporté de superbes victoires sur l’Espagne et l’Allemagne en phase de groupes. Le Japon a renversé les géants européens de manière catégorique pour terminer en tête de leur groupe. Lors de son dernier match contre l’Espagne, le Japon a fait preuve d’une formidable ténacité pour couler les champions de 2010. L’équipe de Hajime Moriyasu est revenue par derrière après avoir encaissé un but à la 11e minute. Moriyasu espère que son équipe ne lâchera pas l’accélérateur lors des huitièmes de finale.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Les goûts d’Ao Tanaka, Takefus Kubo et Daizen Meda commenceront sûrement pour le Japon. De plus, Shogo Taniguchi pourrait remplacer Miki Yamane en tant qu’arrière droit.

La Croatie devra être au sommet de son art pour vaincre cette équipe japonaise optimiste. Les finalistes 2018 ont l’expérience et le talent pour repousser le Japon.

Avant le huitième de finale captivant entre le Japon et la Croatie, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le huitième de finale entre le Japon et la Croatie ?

Le huitième de finale entre le Japon et la Croatie se jouera le 5 décembre, lundi.

Où se jouera le huitième de finale entre le Japon et la Croatie ?

Le match entre le Japon et la Croatie se jouera au stade Al Janoub.

À quelle heure commencera le huitième de finale entre le Japon et la Croatie ?

Le match des huitièmes de finale entre le Japon et la Croatie débutera à 20h30 IST, le 5 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le huitième de finale entre le Japon et la Croatie ?

Le match des huitièmes de finale entre le Japon et la Croatie sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct des huitièmes de finale entre le Japon et la Croatie ?

Le match des huitièmes de finale entre le Japon et la Croatie sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Japon vs Croatie Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Luka Modric

Vice-capitaine : Ivan Perisic

Onze de jeu suggérés pour le Japon contre la Croatie Dream11 Fantasy Team :

GK : Shuichi Gonda

DÉF : Maya Yoshida, Miki Yamane, Dejan Lovren, Josko Gvardiol

MID : Luka Modric, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic, Hidemasa Morita, Ao Tanaka

ST : Ivan Perisic

Formation de départ probable :

Japon : Gonda ; Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo ; Tanaka, Morita; Doan, Kamada, Kubo ; Maeda

Croatie : Livakovic ; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa ; Modric, Brozovic, Kovacic ; Kramaric, Livaja, Perisic

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici