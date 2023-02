Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour le FC Goa contre Mumbai City, Indian Super League 2022-23, le 11 février

Le FC Goa accueillera Mumbai City lors d’une rencontre de Super League indienne le 11 février. Il s’agit d’un match important pour Goa, car une défaite samedi mettra en danger leurs chances en séries éliminatoires. Goa a été tenu en échec par Odisha lors de son dernier match et serait impatient de récolter un maximum de points contre Mumbai City. Cependant, l’équipe de Des Buckingham est en tête du classement des points et a été clinique tout au long du tournoi. Vaincre les Islanders ne sera pas facile pour les hôtes. Noah Wail-Sadaoui a trouvé le fond du filet contre Odisha et il sera également le joueur clé samedi. En revanche, Des Buckingham pourrait être tenté de tester sa force de banc dans ce match et de reposer ses principaux joueurs.

Avant le match de Super League indienne entre Goa et Mumbai City, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre Goa et Mumbai City ?

Le match de Super League indienne entre Goa et Mumbai City se jouera le 11 février.

Où se jouera le match de Super League indienne entre Goa et Mumbai City ?

Le match de la Super League indienne entre Goa et Mumbai City se jouera au Jawaharlal Nehru Stadium, à Goa.

À quelle heure commencera le match de Super League indienne entre Goa et Mumbai City ?

Le match de Super League indienne entre Goa et Mumbai City débutera à 17h30 IST, le 11 février.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre Goa et Mumbai City ?

Le match de la Super League indienne entre Goa et Mumbai City sera diffusé sur le Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre Goa et Mumbai City ?

Le match de Super League indienne entre Goa et Mumbai City sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Prédiction Goa vs Mumbai City Dream11 Team

Capitaine : Greg Stewart

Vice-capitaine : Bipin Singh

Suggestion de jouer XI pour Goa vs Mumbai City Dream11 Fantasy Team :

GK : Dheeraj Singh

DÉF : Aiban Dohling, Anwar Ali, Rostyn Griffiths

MID: Bipin Singh, Ahmed Jahouh, Lallianzuala Chhangte, Iker Guarrotxena, Edu Bedia

ST : Greg Stewart, Jorge Pereyra Diaz

Composition de départ prévue :

Formation de départ prévue pour Goa : Dheeraj Singh, Seriton Fernandes, Anwar Ali, Marc Valiente Hernandez, Aiban Dohling, Edu Bedia, Brandon Fernandes, Lenny Rodrigues, Iker Guarrotxena, Noah Wail-Sadaoui, Alvaro Vasquez

Formation de départ prévue de la ville de Mumbai : Phurba Lachenpa, Rahul Bheke, Mehtab Singh, Vignesh Dakshinamurthy, Rostyn Griffiths, Jorge Pereyra Díaz, Ahmed Jahouh, Greg Stewart, Lallianzuala Chhangte, Bipin Singh, Vikram Pratap Singh

