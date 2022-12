Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour le Brésil contre la Corée du Sud, Coupe du Monde de la FIFA 2022, le 6 décembre

La Corée du Sud a eu l’une des participations les plus excitantes aux huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. La plupart des gens auraient perdu espoir après la défaite de l’équipe coréenne face au Ghana, 3-2. Les choses se sont réchauffées lorsque l’entraîneur-chef sud-coréen Paulo Bento a reçu un carton rouge après la fin du match.

Lors de leur dernier match, les Coréens étaient à la traîne dès le début lorsque Ricardo Horta a ouvert le score pour le Portugal à la 5e minute. Son Heung-Min and Co n’a pas perdu espoir en continuant et a finalement scellé le vainqueur dans les arrêts de jeu via une frappe de Hwang Hee-Chan.

Le Brésil a remporté la victoire contre la Serbie et la Suisse lors de leurs deux premières rencontres. La Selecao a perdu son dernier match de phase de groupes contre le Cameroun mais reste en tête de son groupe.

Neymar s’est blessé lors de son match d’ouverture, et le Brésil espère que l’attaquant du PSG sera en forme pour ce match.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Corée du Sud, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Corée du Sud ?

Le match de Coupe du monde de football entre le Brésil et la Corée du Sud se jouera le 6 décembre, mardi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Corée du Sud ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Corée du Sud se jouera au stade 974.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Corée du Sud ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Corée du Sud débutera à 00h30 IST, le 6 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Corée du Sud ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Corée du Sud sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Corée du Sud ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Brésil et la Corée du Sud sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Brésil vs Corée du Sud Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Neymar

Vice-Capitaine : H. Son

Onze de jeu suggérés pour le Brésil contre la Corée du Sud Dream11 Fantasy Team :

GK : Alisson

DÉF : T Silva, E Miltao, J Kim

MID: Neymar, H Son, Casemiro, IHwang, K Lee

ST : Richarlison, Raphinha

Composition de départ prévue :

Composition de départ prévue pour le Brésil : Alisson, A Sandro, T Silva, Marquinhos, E Miltao, Casemiro, Lucas Paqueta, V Junior, Neymar, Raphinha, Richarlison

Composition de départ prévue pour la Corée du Sud : S. Kim, J. Kim, Y. Kim, K. Kwon, MH Kim, K. Lee, W. Jung, I. Hwang, H. Son, GS Cho, J. Lee

