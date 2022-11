Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour l’Argentine contre le Mexique, Coupe du monde de football, le 27 novembre

L’Argentine affrontera le Mexique dans une rencontre du groupe C dimanche. L’Albiceleste, classée troisième au monde et invaincue depuis trois ans, a été étourdie par une Arabie Saoudite fougueuse lors de son dernier match. L’Argentine de Lionel Messi devra récolter le maximum de points contre le Mexique si elle sauve sa campagne de coupe du monde. C’est sans doute la dernière coupe du monde de Messi et son équipe voudrait un glorieux chant du cygne pour lui. L’équipe de Lionel Scaloni sera impatiente de participer à ce match incontournable. Pendant ce temps, le Mexique sera probablement plus agressif et prendra plus de risques contre l’Argentine. Ils ont joué un match nul contre la Pologne après que Robert Lewandowski ait raté un penalty. Il s’agit d’un match crucial pour La Seleccion s’ils veulent à nouveau atteindre les huitièmes de finale. Tata Martino pourrait aligner Raul Jimenez dans le onze de départ car il a retrouvé sa pleine forme.

Avant le match captivant de la Coupe du Monde de la FIFA entre l’Argentine et le Mexique, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Argentine et le Mexique ?

Le match de la Coupe du monde de football entre l’Argentine et le Mexique se jouera le 27 novembre, dimanche.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Argentine et le Mexique ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Argentine et le Mexique se jouera au stade Lusail.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Argentine et le Mexique ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Argentine et le Mexique débutera à 00h30 IST, le 27 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Argentine et le Mexique ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Argentine et le Mexique sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Argentine et le Mexique ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre l’Argentine et le Mexique sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Argentine vs Mexique Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Lionel Messi

Vice-capitaine : Hirving Lozano

Onze de jeu suggérés pour l’équipe Argentine vs Mexique Dream11 Fantasy :

GK : Emiliano Martinez

DÉF : Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Jorge Sanchez, Cesar Montes

MID : Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Hector Herrera

ST : Hirving Lozano, Alexis Vega, Lionel Messi

Argentine: Emiliano Martínez ; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico ; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister ; Lionel Messi, Lautaro Martinez, Angel Di Maria

Mexique: Guillermo Ochoa; Jorge Sanchez, Cesar Montes, Hector Moreno, Jesus Gallardo; Kevin Alvarez, Hector Herrera, Luis Chavez ; Hirving Lozano, Henry Martin, Alexis Vega

