Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour l’Angleterre contre l’Iran, Coupe du Monde de la FIFA 2022, le 21 novembre

L’Angleterre et l’Iran s’affronteront lors d’une rencontre captivante en Coupe du Monde de la FIFA le 21 novembre. L’équipe de Gareth Southgate entre dans l’événement phare à la suite de la relégation choc de l’UEFA Nations League, larguée en Ligue B après avoir été battue par l’Italie une fois et la Hongrie deux fois dans le passé. quelques mois.

Cependant, les Trois Lions sont une équipe formidable quelle que soit leur mauvaise forme et ils ont atteint les demi-finales de la Coupe du monde 2018. L’Angleterre manquera Reece James et Ben Chilwell, et Kalvin Phillips et Kyle Walker restent incertains pour le match de lundi.

Pendant ce temps, l’Iran cherchera à être au sommet de son art et à pousser l’équipe anglaise étoilée. Ils sont dans un groupe difficile et font face à une bataille difficile pour passer au tour suivant. L’Iran sera également préoccupé par la condition physique de l’attaquant vedette Sardar Azmoun.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et l’Iran, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et l’Iran ?

Le match de Coupe du monde de football entre l’Angleterre et l’Iran se jouera le 21 novembre, lundi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et l’Iran ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et l’Iran se jouera au Khalifa International Stadium.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et l’Iran ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et l’Iran débutera à 18h30 IST, le 21 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et l’Iran ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et l’Iran sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et l’Iran ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Angleterre et l’Iran sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Angleterre vs Iran Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Harry Kane

Vice-capitaine : Raheem Sterling

Onze de jeu suggérés pour l’Angleterre contre l’Iran Dream11 Fantasy Team :

Gardien : Pickford

Défenseurs : Hajsafi, Trippier, Shaw

Milieux de terrain : Saka, Amiri, Bellingham, Jahanbakhsh

Attaquants : Kane, Sterling, Taremi

Compositions de départ probables :

Angleterre : Pickford ; Trippier, Pierres, Maguire, Shaw ; Bellingham, Riz ; Saka, Mont, Sterling ; Kane

Iran : Beiranvand ; Moharrami, Kanani, Khalilzadeh, Hajsafi ; Ezatolahi ; Jahanbakhsh, Nourollahi, Amiri, Taremi ; Ansarifard

