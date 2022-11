Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour l’Allemagne contre le Japon, Coupe du Monde de la FIFA 2022, le 23 novembre

L’Allemagne cherchera à commencer sa campagne sur une note gagnante lorsqu’elle affrontera les géants asiatiques du Japon.

La malédiction des champions en titre a vu Die Mannschaft se faire éliminer de la phase de groupes il y a quatre ans. L’Allemagne dirigée par Manuel Neuer visera cette fois-ci à réaliser une bien meilleure performance et à approfondir le tournoi. Mais l’Allemagne devra d’abord affronter le Japon qui s’est extrêmement bien comporté lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018. En 2018, les Samurai Blue ont perdu de justesse face à la Belgique en huitièmes de finale. L’équipe de Hajime Moriyasu s’inspirera de cette performance fougueuse et cherchera à provoquer la surprise contre les quadruples champions du monde. Les chances du Japon dépendront de la façon dont il contrera Thomas Muller, Ilkay Gundogan et Joshua Kimmich.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la France et l'Australie, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date aura lieu le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Allemagne et le Japon ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Allemagne et le Japon se jouera le 23 novembre, mercredi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Allemagne et le Japon ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Allemagne et le Japon se jouera au Khalifa International Stadium.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Allemagne et le Japon ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Allemagne et le Japon débutera à 18h30 IST, le 23 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Allemagne et le Japon ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Allemagne et le Japon sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Allemagne et le Japon ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Allemagne et le Japon sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Allemagne vs Japon Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Thomas Muller

Vice-capitaine : Joshua Kimmich

Onze de jeu suggérés pour l’Allemagne contre le Japon Dream11 Fantasy Team :

GK : Manuel Neuer

DÉF : David Raum, Antonio Rüdiger, Niklas Süle, Yuto Nagatomo, Maya Yoshida

MID : Joshua Kimmich, İlkay Gündoğan, Wataru Endo, Daichi Kamada

ST : Thomas Müller

Allemagne vs Japon Compositions probables

Allemagne: Neuer ; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum ; Kimmich, Gundogan ; Gnabry, Musiala, Sané ; Müller

Japon: Gonda ; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo ; Shibasaki, Endo, Kamada ; Ito, Asano, Minamino

