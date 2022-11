Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour la Tunisie contre l’Australie, Coupe du Monde de la FIFA, le 26 novembre

La Tunisie et l’Australie s’affronteront au stade Al Janoub le 26 novembre. La Tunisie a tenu le Danemark tant vanté en échec lors de son dernier match. Le seul point que la Tunisie a récolté dans ce match peut s’avérer crucial dans sa quête pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le dernier match de la Tunisie sera contre la France, donc leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale pourraient largement dépendre de leur résultat contre l’Australie. L’équipe de Jalel Kadri sera ravie de sa performance contre le Danemark et aimera ses chances contre l’Australie, moins bien classée.

Les Socceroos ont été battus 4-1 par la France lors de leur dernier match et envisagent une sortie anticipée du tournoi. L’Australien Craig Goodwin a trouvé le fond du filet face à la France et Graham Arnold espère qu’il se montrera également à la hauteur face à la Tunisie. L’Australie cherchera à être plus clinique samedi car une défaite assurera son élimination de la Coupe du monde.

Avant le match captivant de la Coupe du Monde de la FIFA entre la Tunisie et l’Australie, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Tunisie et l’Australie ?

Le match de Coupe du monde de football entre la Tunisie et l’Australie se jouera le 26 novembre.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Tunisie et l’Australie ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Tunisie et l’Australie se jouera au stade Al Janoub.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Tunisie et l’Australie ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Tunisie et l’Australie débutera à 15h30 IST, le 26 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du monde de football entre la Tunisie et l’Australie ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Tunisie et l’Australie sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Tunisie et l’Australie ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Tunisie et l’Australie sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Tunisie vs Australie Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Issam Jebali

Vice-capitaine : Wahbi Khazri

Onze de jeu suggérés pour la Tunisie contre l’Australie Dream11 Fantasy Team :

GK : Aymen Dahmen

DÉF : Dylan Bronn, Yassine Meriah, Montessar Talbi, Nathanial Atkinson, Kye Rowles

MID : Aaron Mooy, Aissa Laidouni, Riley McGree

ST : Wahbi Khazri, Issam Jebali

Tunisie: Dahmen, Bronn, Meriah, Talbi, Drager, Skhiri, Laidouni, Abdi, Khazri, Jebali, Msakni

Australie: Ryan, Atkinson, Souttar, Rowles, Behich, Mooy, Leckie, Irvine, McGree, Goodwin, Duke

