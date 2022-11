Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour la Pologne contre l’Arabie saoudite, Coupe du monde de la FIFA 2022, le 26 novembre

L’Arabie saoudite est sur un nuage après avoir battu l’Argentine lors de son premier match de la campagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ils étaient à la traîne des champions de la Copa America en première mi-temps, mais une splendide performance leur a permis de gagner le match 2-1.

L’Arabie saoudite a dû affronter vague après vague d’attaques, mais a conservé la tête du classement. Mohammed Alowais a connu l’un de ses meilleurs matchs à ce jour et Yasser Alshahrani a mis son corps en jeu, devant quitter le terrain en raison d’un affrontement avec son gardien de but.

L’Arabie saoudite mène le groupe à ce stade, et ils espèrent un résultat similaire contre la Pologne. L’équipe polonaise s’est heurtée au Mexique et a tenté de sceller le match via un penalty de Robert Lewandowski, mais Guillermo Ochoa a de nouveau été à la hauteur, gardant son équipe dans le match.

L’Argentine et le Mexique étant les deux autres équipes du groupe C, cela pourrait être une rencontre charnière pour décider qui se qualifiera pour le prochain tour.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Arabie Saoudite et la Pologne, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de la Coupe du monde de football entre la Pologne et l’Arabie saoudite ?

Le match de la Coupe du monde de football entre la Pologne et l’Arabie saoudite se jouera le 26 novembre, samedi.

Où se jouera le match de la Coupe du monde de football entre la Pologne et l’Arabie saoudite ?

Le match de la Coupe du monde de football entre la Pologne et l’Arabie saoudite se jouera au stade Education City.

À quelle heure commencera le match de la Coupe du monde de football entre la Pologne et l’Arabie saoudite ?

Le match de la Coupe du monde de football entre la Pologne et l’Arabie saoudite débutera à 18h30 IST, le 26 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Coupe du monde de football entre la Pologne et l’Arabie saoudite ?

Le match de la Coupe du monde de football entre la Pologne et l’Arabie saoudite sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Coupe du Monde de la FIFA entre la Pologne et l’Arabie saoudite ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre la Pologne et l’Arabie saoudite sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Prédiction Pologne vs Arabie Saoudite Dream11 Team

Capitaine : Robert Lewandowski

Vice-capitaine : Salem Aldawsari

Onze de jeu suggérés pour la Pologne contre l’Arabie saoudite Dream11 Fantasy Team :

GK : Mohammed Alowais

DÉF : Hassan Altambakti, Matty Cash, Kamil Glik, Ali Albulayhi

MID : Salem Aldawsari, Jakub Kaminski, Grzegorz Krychowiak, Feras Albrikan

ST : Robert Lewandowski, Saleh Alshehri

La Pologne a prédit le XI de départ : Szczesny ; Zalewski, Kiwior, Glik, Bednarek, Cash, Szymanski, Krychowiak, Zielinski, Lewandowski, Milik

L’Arabie saoudite a prédit le XI de départ : Al-Owais ; Al-Burayk, Al-Boleahi, Al Tambakti, Abdulhamid, Al Malki, Kanno, Al-Abed, Al Dawsari, Al-Shehiri, Al Buraikan

