Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour Hyderabad contre le FC Goa, Indian Super League 2022, le 29 octobre

Hyderabad et le FC Goa s’affronteront dans un match à succès de la Super League indienne en cours le 29 octobre. Hyderabad et le FC Goa n’ont pas encore perdu de match cette saison et voudront conserver le droit de se vanter samedi. Hyderabad a remporté une victoire 1-0 lors de son dernier match contre Bengaluru. Bartholomew Ogbeche a trouvé le fond du filet à la 83e minute pour assurer la victoire de son équipe. Les champions en titre s’appuieront à nouveau sur Ogbeche dans le match captivant contre le FC Goa. Il sera intéressant de voir si Redeem Tlang figurera dans la formation de départ du FC Goa. Tlang a marqué un but lors de son dernier match et semblait en bon contact. Le FC Goa devra faire face à la redoutable défense d’Hyderabad qui comprend Nikhil Poojary, Odei Onaindia Zabala et Chinglensana Singh. La foule du GMC Balayogi Athletic Stadium sera fermement derrière Hyderabad et les experts soutiennent les hôtes pour l’emporter.

Avant le match de Super League indienne entre Hyderabad et le FC Goa, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre Hyderabad et le FC Goa ?

Le match de la Super League indienne entre Hyderabad et le FC Goa se jouera le 29 octobre, samedi.

Où se jouera le match de Super League indienne entre Hyderabad et le FC Goa ?

Le match de la Super League indienne entre Hyderabad et le FC Goa se jouera au GMC Balayogi Athletic Stadium à Hyderabad.

À quelle heure commencera le match de Super League indienne entre Hyderabad et le FC Goa ?

Le match de Super League indienne entre Hyderabad et le FC Goa débutera à 17h30 IST, le 29 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre Hyderabad et le FC Goa ?

Le match de la Super League indienne entre Hyderabad et le FC Goa sera diffusé sur le Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre Hyderabad et le FC Goa ?

Le match de Super League indienne entre Hyderabad et le FC Goa sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

Pronostic HFC vs FCG Dream11 Team

Capitaine : João Victor

Vice-capitaine : Bartholomew Ogbeche

XI de jeu suggéré pour HFC vs FCG Dream11 Fantasy Team :

GK : Laxmikant Kattimani

DÉF : Odei Onaindia Zabala, Nikhil Poojary, Anwar Ali

MID : Brandon Fernandes, Edu Bedia, Joao Victor, Mohammad Yasir

ST : Barthélemy Ogbeche, Javier Siverio, Alvaro Vasquez

Onze de départ du Hyderabad FC et du FC Goa –

Formation de départ probable à Hyderabad : Laxmikant Kattimani (GK), Nikhil Poojary, Odei Onaindia Zabala, Chinglensana Singh, Akash Mishra, Joao Victor, Hitesh Sharma, Mohammad Yasir, Halicharan Narzary, Bartholomew Ogbeche, Javier Siverio

Formation de départ probable du FC Goa : Dheeraj Singh, Seriton Fernandes, Anwar Ali, Marc Valiente Hernandez, Aiban Dohling, Edu Bedia, Glan Martins, Brandon Fernandes, Iker Guarrotxena, Noah Wail-Sadaoui, Alvaro Vasquez

