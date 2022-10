Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables pour ATK Mohun Bagan vs Chennaiyin FC, Indian Super League 2022, 10 octobre

ATK Mohun Bagan affrontera le Chennaiyin FC lors du match 4 de la Super League indienne le 10 octobre. Les deux équipes voudront faire un début de campagne gagnant. ATK Mohun Bagan a terminé à la troisième position du classement l’année dernière. Ils voudraient améliorer ce résultat et soulever le trophée cette année. ATK Mohun Bagan a l’équipe pour aller jusqu’au bout. Des joueurs comme Liston Colaco et Manvir Singh sont connus pour leurs prouesses en matière de buts et ATK Mohun Bagan comptera beaucoup sur eux.

Le Chennaiyin FC a du pain sur la planche. Vaincre ATK Mohun Bagan devant la foule bruyante à Vivekananda Yuba Bharati Krirangan sera une tâche énorme. Le Chennaiyin FC espère que Fallou Diagne et Anirudh Thapa seront à la hauteur lundi. Jobby Justin et Petar Sliskovic devraient figurer dans le onze de départ du Chennaiyin FC.

Avant le match de Super League indienne entre l’ATK Mohun Bagan et le Chennaiyin FC, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Chennaiyin FC ?

Le match de Super League indienne entre l’ATK Mohun Bagan et le Chennaiyin FC se jouera le 10 octobre, lundi.

Où se jouera le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Chennaiyin FC ?

Le match de la Super League indienne entre l’ATK Mohun Bagan et le Chennaiyin FC se jouera au Vivekananda Yuba Bharati Krirangan à Kolkata.

À quelle heure commencera le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Chennaiyin FC ?

Le match de la Super League indienne entre l’ATK Mohun Bagan et le Chennaiyin FC débutera à 19h30 IST, le 10 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Super League indienne entre l’ATK Mohun Bagan et le Chennaiyin FC ?

Le match de la Super League indienne entre l’ATK Mohun Bagan et le Chennaiyin FC sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Chennaiyin FC ?

Le match de Super League indienne entre ATK Mohun Bagan et Chennaiyin FC sera diffusé en direct sur Disney + Hotstar et JioTV.

ATKMB vs CFC Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Anirudh Thapa

Vice-capitaine : Manvir Singh

XI de jeu suggéré pour ATKMB vs CFC Dream11 Fantasy Team :

GK : Vishal Kaith

DÉF : Pritam Kotal, Florentin Pogba, Fallou Diagne

MID : Ashique Kuruniyan, Hugo Boumous, Anirudh Thapa, Dimitri Petratos

ST : Manvir Singh, Jobby Justin, Petar Sliskovic

Composition de départ probable d’ATK Mohun Bagan : Vishal Kaith, Pritam Kotal, Florentin Pogba, Subhasish Bose, Ashique Kuruniyan, Hugo Boumous, Carl McHugh, Dimitri Petratos, Liston Colaco, Manvir Singh, Kiyan Nassiri Giri

Composition de départ probable du Chennaiyin FC : Debjit Majumder, Fallou Diagne, Mohammad Dhot, Ajith Kumar, Narayan Das, Anirudh Thapa, Edwin Vanspaul, Ninthoinganba Meetei, Alexander Jesuraj, Jobby Justin, Petar Sliskovic

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici