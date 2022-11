Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables

La Pologne et l’Argentine s’affronteront dans une rencontre cruciale du Groupe C jeudi. La course pour se qualifier pour les 16 derniers devrait aller jusqu’au bout car les quatre équipes de ce groupe peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale. Cependant, l’Albiceleste sera le favori face à la Pologne.

L’Argentine dirigée par Lionel Messi a été clinique contre une bonne équipe mexicaine lors de son dernier match et aura envie de ses chances contre la Pologne de Robert Lewandowski. L’équipe de Czeslaw Michniewicz sera susceptible de donner trop de temps et d’espace à Messi sur le bord de la surface.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a profité de la moindre erreur de la défense mexicaine dimanche. De plus, la Pologne est en tête du groupe et visera à atteindre les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986. Même si même un match nul suffira à la Pologne, elle aimerait une victoire contre l’Argentine.

Avant le match captivant de la Coupe du Monde de la FIFA entre la Pologne et l’Argentine, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre la Pologne et l’Argentine ?

Le match entre la Pologne et l’Argentine se jouera le 1er décembre, jeudi.

Où se jouera le match entre la Pologne et l’Argentine ?

Le match entre la Pologne et l’Argentine se jouera au Stadium 974.

À quelle heure commencera le match entre la Pologne et l’Argentine ?

Le match entre la Pologne et l’Argentine débutera à 00h30 IST, le 1er décembre.

A LIRE AUSSI : “Voler des buts” – Les fans de football mécontents du fait que Cristiano Ronaldo ait revendiqué le but de Bruno Fernandes

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre la Pologne et l’Argentine ?

Le match entre la Pologne et l’Argentine sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre la Pologne et l’Argentine ?

Le match entre la Pologne et l’Argentine sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Pologne vs Argentine Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Lionel Messi

Vice-capitaine : Robert Lewandowski

Onze de jeu suggérés pour la Pologne contre l’Argentine Dream11 Fantasy Team :

GK : Emiliano Martinez

DÉF : Nicolas Otamendi, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Nahuel Molina

MID : Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Grzegorz Krychowiak

ST : Lionel Messi, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik

Composition de départ probable de la Pologne: Szczesny; Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski ; Zielinski, Bielik, Krychowiak, Frankowski ; Milik, Lewandowski

Composition de départ probable de l’Argentine: E. Martinez ; Molina, Otamendi, Li. Martínez, Tagliafico; Fernandez, Paredes, De Paul; Messi, La. Martinez, Di Maria

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici