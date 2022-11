Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables

Un nouveau chapitre s’écrira mercredi sur la rivalité séculaire entre le Pays de Galles et l’Angleterre. Les Three Lions viseront à terminer en tête du groupe B en remportant leur affrontement contre le Pays de Galles. L’équipe de Gareth Southgate a bien commencé en battant l’Iran 6-2 lors de leur premier match du tournoi. Cependant, ils ont été tenus à un match nul et vierge par les États-Unis. Southgate voudrait que son équipe joue plus agressivement contre le Pays de Galles.

Les Gallois ont été écrasés par l’Iran lors de leur dernier match. Le Pays de Galles est dos au mur et prendra plus de risques mercredi. Le Pays de Galles doit battre l’Angleterre avec une marge considérable pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. La dynamique de ce groupe peut faire de cet affrontement une affaire passionnante.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Avant le match captivant de la Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre ?

Le match de la Coupe du monde de football entre le Pays de Galles et l’Angleterre se jouera le 30 novembre.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre se jouera au stade Ahmad Bin Ali.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre débutera à 00h30 IST, le 30 novembre.

A LIRE AUSSI | Le représentant de Lionel Messi dément les informations selon lesquelles le capitaine argentin rejoindrait l’Inter Miami la saison prochaine

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre le Pays de Galles et l’Angleterre sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Pays de Galles vs Angleterre Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Gareth Bale

Vice-capitaine : Harry Kane

Onze de jeu suggérés pour le Pays de Galles contre l’Angleterre Dream11 Fantasy Team :

GK : Jordan Pickford

DÉF : Luke Shaw, Ben Davies, Harry Maguire

MID : Jude Bellingham, Aaron Ramsey, Harry Williams, Declan Rice

ST : Harry Kane, Raheem Sterling, Gareth Bale

Pays de Galles: Salle; Mépham, Rodon, Davies ; Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams ; James, Moore, balle

Angleterre: Pickford; Walker, Pierres, Maguire, Shaw ; Riz, Bellingham ; Sterling, Mont, Foden ; Kane

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici