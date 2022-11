Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables

Les Pays-Bas et le Qatar s’affronteront au stade Al Bayt pour le dernier tour des matches du groupe A. Le pays hôte n’a pas encore enregistré de victoire dans la campagne de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Cette équipe qatarie a perdu contre l’Équateur lors de sa première rencontre. Ils ont enregistré une autre défaite contre le Sénégal lors de leur dernier match. Malgré le résultat défavorable, les hommes de Felix Sanchez peuvent prendre des notes positives alors qu’ils ont finalement ouvert leur décompte de buts via une tête de Mohammed Muntari contre l’équipe sénégalaise.

Les Néerlandais n’ont pas encore perdu dans cette édition de la Coupe du Monde de la FIFA, mais leur dernière sortie contre l’Equateur était loin d’être convaincante. Ils ont réussi à sauver un match nul 1-1 grâce à un but de Cody Gakpo à la 6e minute, mais Enner Valencia a réussi à égaliser à la 49e minute.

Virgil van Djik and Co sont actuellement en tête du groupe A et chercheraient à conserver leur position avec une performance dominante sur le Qatar. Les chances pencheront en faveur des Pays-Bas, mais cela a été une Coupe du monde de grands bouleversements. Akram Afif n’a pas encore réalisé une performance éblouissante et les supporters locaux espèrent voir une partie de sa magie avant de dire adieu à cette Coupe du monde.

Il sera intéressant de voir comment le groupe A se déroulera une fois tous ses matches terminés.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et le Qatar, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date aura lieu le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et le Qatar ?

Le match de la Coupe du monde de football entre les Pays-Bas et le Qatar se jouera le 29 novembre, mardi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et le Qatar ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et le Qatar se jouera au stade Al Bayt.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et le Qatar ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et le Qatar débutera à 20h30 IST, le 29 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et le Qatar ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et le Qatar sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et le Qatar ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre les Pays-Bas et le Qatar sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Pays-Bas vs Qatar Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Cody Gakpo

Vice-capitaine : Mohammed Muntari

Onze de jeu suggérés pour les Pays-Bas contre le Qatar Dream11 Fantasy Team:

GK : Andries Noppert

DÉF : Virgil van Dijk, Nathan Ake, Pedro Miguel

MID : Frenkie de Jong, Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Ismail Mohamad, Karim Boudiaf.

ST : Mohammed Muntari, Steven Bergwijn

Composition de départ prévue pour les Pays-Bas: Andries Noppert, Denzel Dumfries, M de Ligt, Virgil van Dijk, Nathan Ake, Daley Blind, Steven Berghuis, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Memphis Depay, Steven Bergwijn

Composition de départ prévue pour le Qatar: Meshaal Barsham, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan, Ismail Mohamad, Assim Modibo, Hassan Alhaydos, Karim Boudiaf, Homam Ahmed, Mohammed Muntari, Akram Afif

