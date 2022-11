Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables

Le Japon jouera contre le Costa Rica dans une rencontre cruciale du groupe E le 27 novembre au stade Ahmad bin Ali. Le Japon entre dans ce match après avoir enregistré une superbe victoire sur l’Allemagne, championne de 2014, lors de son dernier match. Le Japon nourrit l’ambition de se qualifier pour les huitièmes de finale et aimera certainement ses chances contre cette équipe du Costa Rica. Une victoire dimanche assurera une place en huitièmes de finale à l’équipe de Hajime Moriyasu.

Le Costa Rica a été battu 7-0 par l’Espagne mercredi. L’Espagne a exploité la défense malheureuse du Costa Rica et a enregistré l’une des victoires les plus convaincantes de l’histoire de la Coupe du monde. Il faudra une performance spéciale du Costa Rica pour passer au tour suivant car ils devront gagner leurs deux prochains matchs contre le Japon et l’Allemagne.

Avant le match captivant de la Coupe du Monde de la FIFA entre le Japon et le Costa Rica, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Japon et le Costa Rica ?

Le match de la Coupe du monde de football entre le Japon et le Costa Rica se jouera le 27 novembre.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Japon et le Costa Rica ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Japon et le Costa Rica se jouera au stade Ahmad bin Ali.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Japon et le Costa Rica ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Japon et le Costa Rica débutera à 15h30 IST le 27 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Japon et le Costa Rica ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Japon et le Costa Rica sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Japon et le Costa Rica ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Japon et le Costa Rica sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Japon vs Costa Rica Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Takuma Asano

Vice-capitaine : Takehiro Tomiyasu

Onze de jeu suggérés pour le Japon contre le Costa Rica Dream11 Fantasy Team:

GK : Shuichi Gonda

DÉF : Takehiro Tomiyasu, Yuto Nagatomo, Kendall Waston, Francisco Calvo

MID : Wataru Endo, Celso Borges, Eltsine Tejeda

ST : Takuma Asano, Joel Campbell, Anthony Contreras

Japon: Gonda ; Tomiyasu, Itakura, Yoshida, Nagatomo ; Endo, Tanaka ; Ito, Kamada, Kubo ; Asano

Costa Rica: Navas; Waston, Calvo, Duarte, Oviedo ; Tejeda, Borges; Bennette, Fuller ; Campbell, Contreras

