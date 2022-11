Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables

L’Uruguay lancera sa campagne de Coupe du monde contre la Corée du Sud jeudi. La Celeste est en pleine forme depuis que Diego Alonso a succédé à Oscar Tabarez l’an dernier. Les goûts de Darwin Nunez et Edinson Cavani ont été parmi les buts cette année.

De plus, Luis Suarez est toujours une force avec laquelle il faut compter et espère mener son équipe au plus profond du tournoi. Reste à savoir quelle formation Alonso choisira, mais l’Uruguay sera le favori face à la Corée du Sud.

L’équipe de Paulo Bento n’a pas bien joué dans la préparation du tournoi et leur joueur vedette Son Heung-min a subi une grave blessure en Ligue des champions, nécessitant une intervention chirurgicale sur une orbite fracturée. Bento inclura très probablement l’attaquant de Tottenham Hotspur dans le onze de départ, bien que Son Heung-min ne soit pas en forme à 100%.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Uruguay et la Corée du Sud, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Uruguay et la Corée du Sud ?

Le match de la Coupe du monde de football entre l’Uruguay et la Corée du Sud se jouera le 24 novembre, jeudi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Uruguay et la Corée du Sud ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Uruguay et la Corée du Sud se jouera au Education City Stadium.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Uruguay et la Corée du Sud ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Uruguay et la Corée du Sud débutera à 18h30 IST, le 24 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Uruguay et la Corée du Sud ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Uruguay et la Corée du Sud sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre l’Uruguay et la Corée du Sud ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre l’Uruguay et la Corée du Sud sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Prédiction Uruguay vs Corée du Sud Dream11 Team

Capitaine : Son Heung-min

Vice-capitaine : Luis Suarez

Suggestion de jouer XI pour l’équipe Uruguay vs Corée du Sud Dream11 Fantasy:

GK : Sergio Rochet

DÉF : Sebastian Coates, Mathias Olivera, Kim Min-Jae

MID : Son Jun-Ho, Hwang In-Beom, Hwang Hee-chan, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta

ST : Luis Suarez, Son Heung-min

Uruguay: Sergio Rochet, José Maria Gimenez, Sebastian Coates, Mathias Olivera, Matias Vecino, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian de Arrascaeta, Darwin Nunez, Luis Suarez

Corée du Sud: Kim Seung-gyu, Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim JinSu, Son Jun-Ho, Hwang In-Beom, Lee Jae-Sung, Jeong Woo-Yeong, Hwang Hee-chan, Son Heung-min

