Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables

Le Mexique et la Pologne s’affronteront dans une rencontre cruciale du Groupe C de la Coupe du Monde de la FIFA le 22 novembre. Le Mexique s’appuiera fortement sur Edson Alvarez et Hirving Lozano de Naples mardi. La Pologne devra concevoir des plans spécifiques contre Alvarez et Lozano si elle veut gagner.

La dynamique de ce groupe rend cet affrontement très important tant pour le Mexique que pour la Pologne. L’Argentine, dirigée par Lionel Messi, est la favorite du groupe C et l’Arabie saoudite est l’équipe la plus faible du groupe. Par conséquent, il est fort probable que le Mexique et la Pologne s’affrontent pour s’emparer de la deuxième place du groupe C.

Ce match est essentiellement un match à élimination directe si l’on suppose que l’Argentine battra toutes les autres équipes de ce groupe. Le Polonais Robert Lewandowski aura beaucoup de motivation contre le Mexique alors que l’attaquant de Barcelone cherchera son premier but en Coupe du monde.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Mexique et la Pologne, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date aura lieu le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Mexique et la Pologne ?

Le match de la Coupe du monde de football entre le Mexique et la Pologne se jouera le 22 novembre, mardi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Mexique et la Pologne ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Mexique et la Pologne se jouera au stade 974.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Mexique et la Pologne ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Mexique et la Pologne débutera à 21h30 IST, le 22 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Mexique et la Pologne ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Mexique et la Pologne sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Mexique et la Pologne ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre le Mexique et la Pologne sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Mexique vs Pologne Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Robert Lewandowski

Vice-Capitaine : Alexis Vega

Onze de jeu suggérés pour le Mexique contre la Pologne Dream11 Fantasy Team

GK : Guillermo Ochoa

DÉF : Jorge Sánchez, Héctor Moreno, Kamil Glik, Jakub Kiwior

MID : Edson Álvarez, Héctor Herrera, Damian Szymanski

ST : Alexis Vega, Hirving Lozano, Robert Lewandowski

Mexique : Ochoa ; Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo ; Álvarez, Herrera, Guardado ; Lozano, Martin, Véga

Pologne : Szczesny ; Bednarek, Glik, Kiwior ; Bereszynski, Krychowiak, Zielinski, Szymanski, Zalewski ; Swiderski, Lewandowski

