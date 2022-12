Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables

Le Maroc a été le cheval noir de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Ils ont battu des clubs comme la Belgique et ont dominé le Groupe F. Même la Croatie n’a pas pu les vaincre avec leur accélération et leur vigueur juvénile.

Walid Regragui a fait un travail formidable et il espère que son équipe pourra continuer dans cette forme. Hakim Ziyech a chanté pour les Marocains, mais ils semblaient être une unité bien entraînée avec et sans ballon.

Cela étant dit, dépasser l’Espagne n’est en aucun cas une tâche facile. L’équipe espagnole a ouvert sa campagne avec un souffle, battant le Costa Rica 7-0 mais n’a pas réussi à enregistrer un poteau de victoire.

Alvaro Morata a été une menace constante avec et sans ballon, marquant jusqu’à présent à chaque match de cette Coupe du monde. Luis Enrique espère que ses hommes pourront dépasser Romain Saïss and Co qui ont été exceptionnels jusqu’ici. Cette Coupe du monde a été pleine de rebondissements et le Maroc est plus que capable d’arracher une incroyable victoire.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Maroc et l’Espagne, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Maroc et l’Espagne ?

Le match de Coupe du monde de football entre le Maroc et l’Espagne se jouera le 6 décembre, mardi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Maroc et l’Espagne ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Maroc et l’Espagne se jouera au Education City Stadium.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Maroc et l’Espagne ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Maroc et l’Espagne débutera à 20h30 IST, le 6 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Maroc et l’Espagne ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Maroc et l’Espagne sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Maroc et l’Espagne ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Maroc et l’Espagne sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Maroc vs Espagne Dream11 Team Prédiction

Capitaine : A Morata

Vice-capitaine : H Ziyech

Onze de jeu suggérés pour le Maroc contre l’Espagne Dream11 Fantasy Team:

GK : U Simon

DÉF : J Alba, A Hakimi, N Mazaraoui

MID: D Olmo, H Ziyech, Pedri, Gavi, A Sabiri

ST : Y En-Nesyri, A Morata

Le Maroc prédit le onze de départ: Bono, A Hakimi, N Aguerd, R Saiss, N Mazraoui, A Sabiri, S Amrabat, A Ounahi, H Ziyech, Y En-Nesyri, S Boufal

L’Espagne prédit le onze de départ: U Simon, D Carvajal, Rodri, A Laporte, J Alba, Gavi, S Busquets, Pedri, D Olmo, A Morata, F Torres

