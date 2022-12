Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables

La Serbie affrontera la Suisse dans un match incontournable du Groupe G. Les Eagles passeront très probablement aux huitièmes de finale s’ils battent la Suisse samedi. Les hommes de Dragan Stojkovic sont responsables de cette situation précaire. La Serbie menait 2-1 à la mi-temps contre le Cameroun.

Cependant, ils ont concédé deux buts coup sur coup et ont été tenus en échec par la nation africaine. Désormais, ils devront affronter une équipe suisse composée de Breel Embolo, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

La Suisse occupe la deuxième place du tableau des points avec trois points. Ils accéderont aux huitièmes de finale même avec un match nul contre la Serbie, à condition que le Cameroun ne fasse pas l’impensable et ne batte pas le Brésil. La Suisse n’a plus qu’à éviter la défaite et sera la favorite de ce match.

Avant le match captivant de la Coupe du Monde de la FIFA entre la Serbie et la Suisse, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date aura lieu le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Serbie et la Suisse ?

Le match de la Coupe du monde de football entre la Serbie et la Suisse se jouera le 3 décembre.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Serbie et la Suisse ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Serbie et la Suisse se jouera au Stadium 974.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Serbie et la Suisse ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Serbie et la Suisse débutera à 00h30 IST, le 3 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Serbie et la Suisse ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre la Serbie et la Suisse sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Scénarios de qualification du groupe F – La Croatie à un pas de la qualification ; Le Maroc et la Belgique se livrent des batailles difficiles

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Coupe du Monde de la FIFA entre la Serbie et la Suisse ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre la Serbie et la Suisse sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Serbie vs Suisse Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Breel Embolo

Vice-capitaine : Granit Xhaka

Onze de jeu suggérés pour la Serbie contre la Suisse Dream11 Fantasy Team :

GK : Yann Sommer

DÉF : Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic, Manuel Akanji, Sasa Lukic

MID : Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic, Granit Xhaka, Remo Freuler

ST : Emboloe de Breel

Onze de départ prévu pour la Serbie: Vanja Milinkovic-Savic; Nikola Milenkovic, Milos Veljkovic, Strahinja Pavlovic ; Andrija Zivkovic, Nemanja Maksimovic, Sasa Lukic, Filip Kostic ; Dusan Tadic, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Mitrovic

Onze de départ prévu pour la Suisse: Yann Sommer ; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez ; Granit Xhaka, Remo Freuler, Xherdan Shaqiri, Djibril Sow, Ruben Vargas ; Emboloe de Breel

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici