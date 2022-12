Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables

Le Ghana sera gonflé à bloc après avoir battu la résiliente République de Corée lors de sa dernière rencontre de groupe. Les Ghanéens ont commencé leur campagne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022 par une défaite contre le Portugal.

Le match était compétitif et les Black Stars se sont bien battus jusqu’au bout malgré leur défaite. Andre Ayew et Co avaient alors une tâche difficile à accomplir alors qu’ils affrontaient la Corée. Ils ont d’abord dû supporter beaucoup de pression mais ont fini par s’en sortir.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’Uruguay, quant à lui, manquera de confiance et n’a pas encore marqué de but dans cette édition de la Coupe du Monde de la FIFA. Leur match d’ouverture contre la Corée était un match nul 0-0 alors qu’ils ont succombé à une défaite 2-0 aux mains du Portugal.

Les Uruguayens espèrent une sorte de réconfort lors de leur dernier match et le Ghana pourrait chercher à se venger des quarts de finale de la Coupe du monde 2010 lorsque ces deux équipes se sont rencontrées. La Celeste a triomphé des Black stars ce jour-là, mais cette équipe ghanéenne semble être sur la chanson en ce moment.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Ghana et l’Uruguay, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Ghana et l’Uruguay ?

Le match de la Coupe du monde de football entre le Ghana et l’Uruguay se jouera le 2 décembre, vendredi.

Où se jouera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Ghana et l’Uruguay ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Ghana et l’Uruguay se jouera au stade Al Janoub.

À quelle heure commencera le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Ghana et l’Uruguay ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Ghana et l’Uruguay débutera à 20h30 IST, le 2 décembre.

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA 2022 : Scénarios de qualification du groupe F – La Croatie à un pas de la qualification ; Le Maroc et la Belgique se livrent des batailles difficiles

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Ghana et l’Uruguay ?

Le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Ghana et l’Uruguay sera diffusé sur le réseau Sports18 en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Ghana et l’Uruguay ?

Le match de la Coupe du Monde de la FIFA entre le Ghana et l’Uruguay sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Ghana vs Uruguay Dream11 Team Prédiction

Capitaine : J.Ayew

Vice-capitaine : M Kudus

Onze de jeu suggérés pour le Ghana contre l’Uruguay Dream11 Fantasy Team :

GK : Ati-Zigi

DÉF : T Lamptey, M Salisu, D Godin

MID: M Kudus, A. Ayew, J. Ayew, F Valverde, R Bentancur

ST : I Williams, L Suarez

Composition de départ probable du Ghana: Ati-Zigi, T Lamptey, Amartey, M Salisu, Mensah, T Partey, Abdul Samed, M Kudus, A. Ayew, J. Ayew, I Williams

Composition de départ probable de l’Uruguay: S Rochet, J Giminez, S Coates, D Godin, G Varela, De Arrascaeta, F Valverde, R Bentancur, D Nunez, L Suarez, E Cavani

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici