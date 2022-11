Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les onze de départ probables

L’Allemagne affrontera le Costa Rica dans un match do-or-die vendredi. L’équipe de Hansi Flick a sauvé sa campagne de Coupe du monde avec un but tardif contre l’Espagne. Les champions de 2014 ont maintenant une occasion en or de scénariser un revirement remarquable en phase de groupes. L’Allemagne peut se qualifier pour les huitièmes de finale si elle bat le Costa Rica et que l’Espagne coule le Japon.

La prestigieuse Die Mannschaft sera la favorite contre le Costa Rica. Cependant, Los Ticos ont surpris un Japon dynamique 1-0 lors de leur dernier match et nourriront leurs propres ambitions pour les 16 derniers matchs. L’Allemagne a été renforcée par le retour de Leroy Sane qui s’est remis d’une blessure au genou. Sane est susceptible de commencer pour l’Allemagne, ce qui signifierait qu’Ilkay Gundogan jouera un rôle plus profond.

Avant le match de Coupe du Monde de la FIFA entre le Costa Rica et l’Allemagne, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match entre le Costa Rica et l’Allemagne ?

Le match entre le Costa Rica et l’Allemagne se jouera le 2 décembre.

Où se jouera le match entre le Costa Rica et l’Allemagne ?

Le match entre le Costa Rica et l’Allemagne se jouera au stade Al Bayt.

À quelle heure commencera le match entre le Costa Rica et l’Allemagne ?

Le match entre le Costa Rica et l’Allemagne débutera à 00h30 IST, le 2 décembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match entre le Costa Rica et l’Allemagne ?

Le match entre le Costa Rica et l’Allemagne sera diffusé sur le réseau Sports 18.

Comment regarder la diffusion en direct du match entre le Costa Rica et l’Allemagne ?

Le match entre le Costa Rica et l’Allemagne sera diffusé en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema.

Costa Rica vs Allemagne Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Niclas Fullkrug

Vice-Capitaine : Serge Gnabry

Onze de jeu suggérés pour le Costa Rica contre l’Allemagne Dream11 Fantasy Team :

GK : Manuel Neuer

DÉF : Antonio Rudiger, Lucas Klostermann, Niklas Sule, Juan Pablo Vargas

MID : Celso Borges, Gerson Torres, Eltsine Tejeda, Ilkay Gundogan

ST : Serge Gnabry, Niclas Fullkrug

Composition de départ probable du Costa Rica : Navas ; Fuller, Duarte, Vargas, Watson, Oviedo ; Torres, Borges, Tejeda, Campbell ; Contreras

Composition de départ probable de l’Allemagne : Neuer ; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum ; Kimmich, Gundogan ; Gnabry, Musiala, Sané ; Fullkrug

