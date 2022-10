Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et la formation de départ

Les Bengal Warriors et les Jaipur Pink Panthers s’affronteront lors d’un match de la Pro Kabaddi League (PKL) le 18 octobre. Les Bengal Warriors et les Jaipur Pink Panthers jouent très bien et sont sur une séquence de trois victoires consécutives.

Alors que Jaipur occupe la deuxième position du classement avec 16 points, le Bengale est à la troisième position avec 15 points. Avec une victoire, le Bengale peut déplacer les Jaipur Pink Panthers de la deuxième place.

Les panthères roses de Jaipur ne sont pas des jeux d’enfant et les goûts de Sunil Kumar et Arjun Deshwal sont dans la forme de leur vie. Tout dépendra des raiders du Bengale Maninder Singh et Shrikant Jadhav. Si ces deux-là se lancent, le Bengale peut faire rouler Jaipur.

Il y a très peu de choix entre les deux équipes et le match s’annonce passionnant. Avant le captivant match 26 de la Pro Kabaddi League entre les Bengal Warriors et les Jaipur Pink Panthers, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabaddi League entre les Bengal Warriors et les Jaipur Pink Panthers ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre les Bengal Warriors et les Jaipur Pink Panthers se jouera le 18 octobre, mardi.

Où se jouera le match de Pro Kabaddi League entre les Bengal Warriors et les Jaipur Pink Panthers ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre les Bengal Warriors et les Jaipur Pink Panthers se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium de Bangalore.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabaddi League entre les Bengal Warriors et les Jaipur Pink Panthers ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre les Bengal Warriors et les Jaipur Pink Panthers débutera à 19h30 IST, le 18 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabaddi League entre les Bengal Warriors et les Jaipur Pink Panthers ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre les Bengal Warriors et les Jaipur Pink Panthers sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabaddi League entre Bengal Warriors et Jaipur Pink Panthers ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Bengal Warriors et Jaipur Pink Panthers sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Bengal Warriors vs Jaipur Pink Panthers Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Arjun Deshwal

Vice-capitaine : Maninder Singh

Équipe Dream 11 suggérée pour Bengal Warriors vs Jaipur Pink Panthers

DÉF : Sunil Kumar, Girish Maruti, Shubham Shinde

TOUS : Deepak Hooda

RAI : Shrikant Jadhav, Arjun Deshwal, Maninder Singh

Bengal Warriors vs Jaipur Pink Panthers Composition probable

Guerriers du Bengale Départ probable 7 : Shubham Shinde, Vaibhav Garje, Girish Maruti, Deepak Hooda, Balaji D, Maninder Singh, Shrikant Jadhav

Jaipur Pink Panthers Probable Start 7: Sunil Kumar, Shaul Kumar, Abhishek KS, V Ajith Kumar, Ankush, Arjun Deshwal, Rahul Chaudhari

