Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et la formation de départ pour UP Yoddhas contre Tamil Thalaivas, Match 37, Pro Kabbadi League

UP Yoddhas et Tamil Thalaivas s’affronteront lors du 37e match de la Pro Kabbadi League (PKL) le 23 octobre. Les deux équipes ont perdu leurs matchs précédents et aimeraient obtenir une victoire dimanche. Alors que les UP Yoddhas ont été vaincus par les Gujarat Giants, les Tamil Thalaivas ont été écrasés par les Bengaluru Bulls.

Nitesh Kumar et Surender Gill seront les joueurs clés d’UP Yoddhas dimanche. Tamil Thalaivas devra concevoir des plans spécifiques pour les deux s’ils veulent gagner. De plus, Tamil Thalaivas serait mieux s’il ne répétait pas ses erreurs du dernier match. Leurs chances dépendront de la forme de Pawan Sherawat et Ajinkya Pawar.

Avant le match captivant de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas se jouera le 23 octobre, dimanche.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium, à Bengaluru.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas débutera à 20h30 IST, le 23 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Tamil Thalaivas sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

UP Yoddhas vs Tamil Thalaivas Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Pawan Sherawat

Vice-capitaine : Surender Gill

Équipe Dream 11 suggérée pour UP Yoddhas contre Tamil Thalaivas :

DÉF : Nitesh Kumar, Sagar, Sahil Gulia

TOUS : Himanshu

RAI : Surender Gill, Pawan Sherawat, Ajinkya Pawar

Composition probable de UP Yoddhas contre Tamil Thalaivas :

UP Yoddhas Probable Playing Line-up: Pardeep Narwal, Ashu Singh, Shubham Kumar, Surender Gill, Rohit Tomar, Nitesh Kumar, Sumit

Formation probable des Tamil Thalaivas : Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Abhimanyu Kaushik, Pawan Sherawat, Ajinkya Pawar, Himanshu

