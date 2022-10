Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et la formation de départ pour Tamil Thalaivas vs U Mumba, Match 16, Pro Kabbadi League

Prédiction de l’équipe Dream 11 pour le match entre Tamil Thalaivas et U Mumba: Tamil Thalaivas et U Mumba s’affronteront lors du 16e match de la Pro Kabbadi League (PKL) le 14 octobre. U Mumba entre dans ce match après avoir enregistré une victoire impressionnante contre UP Yoddhas lundi. Les goûts de Guman Singh et Surinder Singh ont été excellents pour U Mumba lors du dernier match. L’équipe comptera à nouveau sur eux vendredi. U Mumba est actuellement à la huitième position sur le tableau des points. Avec une victoire contre Tamil Thalaivas, ils peuvent grimper dans le classement. Pendant ce temps, Tamil Thalaivas est toujours à la recherche de sa première victoire de la saison. Ajinkya Pawar et M Abhishek seront les acteurs clés de Tamil Thalaivas. Avant le captivant 16e match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba se jouera le 14 octobre, vendredi.

Où se jouera le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium de Bengaluru.

A quelle heure débutera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba débutera à 19h30 IST, le 14 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et U Mumba sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Tamil Thalaivas vs U Mumba Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Pawan Sherawat

Vice-capitaine : Sahil Gulia

Équipe Dream 11 suggérée pour Tamil Thalaivas vs U Mumba Dream11 :

DÉF : Sagar, Sahil Gulia, Rinku

TOUS : Himanshu

RAI : Pawan Sherawat, Ajinkya Pawar, Guman Singh

Composition probable entre Tamil Thalaivas et U Mumba :

Formation probable des Tamil Thalaivas : Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Abhimanyu Kaushik, Pawan Sherawat, Ajinkya Pawar, Himanshu

Composition probable de U Mumba : Guman Singh, Surinder Singh, Harendra Kumar, Ashish, Shivam, Rinku, Mohit

