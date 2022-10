Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et la formation de départ pour Tamil Thalaivas vs Dabang Delhi, Match 49, Pro Kabbadi League

Tamil Thalaivas et Dabang Delhi s’affronteront dans un match intrigant de la Pro Kabbadi League (PKL) le 30 octobre. Dabang Delhi sera le grand favori pour triompher dans ce qui est surnommé un concours David et Goliath. Delhi a été l’équipe la plus régulière du tournoi. Cependant, Dabang Delhi a perdu pas mal de matchs récemment et sera sous pression pour récolter le maximum de points dimanche. Les goûts de Manjeet et Krishan Dhull devront être au sommet de leur art contre un Tamil Thalaivas renaissant.

Les Pink Panthers de Jaipur ont été stupéfaits par les Tamil Thalaivas lors du match 42. Ajinkya Pawar et Narender des Tamil Thalaivas ont été phénoménaux dans ce match. Tamil Thalaivas comptera à nouveau sur eux contre Dabang Delhi. L’équipe visera une victoire convaincante qui les aidera à grimper sur le tableau des points. Avant le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Dabang Delhi, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Dabang Delhi se jouera le 30 octobre, dimanche.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Dabang Delhi se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, à Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Dabang Delhi débutera à 20h30 IST, le 30 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Dabang Delhi sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Dabang Delhi ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Tamil Thalaivas et Dabang Delhi sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Tamil Thalaivas vs Dabang Delhi Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Naveen Kumar

Vice-capitaine : Krishan Dhull

Équipe Dream 11 suggérée pour Tamil Thalaivas vs Dabang Delhi

DÉF : Krishan Dhull, Sagar, Sahil Gulia, Vishal

TOUS : Ashu Malik

RAI : Naveen Kumar, Manjeet

Tamil Thalaivas contre Dabang Delhi Composition probable:

Thalaivas tamouls Probable de départ 7 : Himanshu, Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Mohit, Ajinkya Pawar, Narender

Dabang Delhi Départ probable 7 : Naveen Kumar, Ravi Kumar, Vishal, Manjeet, Ashu Malik, Krishan Dhull, Sandeep Dhull

