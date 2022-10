Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et la formation de départ pour Puneri Paltan vs Jaipur Pink Panthers, Match 38, Pro Kabbadi League

Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers s’affronteront lors d’un match de la Pro Kabbadi League (PKL) le 25 octobre. Les Jaipur Pink Panthers ont enregistré une séquence de quatre victoires consécutives dans ce tournoi et sont les grands favoris pour ce match. Leur raider Arjun Deshwal est en pleine forme et sera l’acteur clé de Jaipur. Puneri Paltan devra également faire face au défenseur Sunil Kumar.

De plus, V Ajith Kumar posera un énorme défi à Puneri Paltan avec ses raids ultra-rapides. Peu parieront contre les Jaipur Pink Panthers. Puneri Paltan devra être au sommet de son art s’il veut sauver sa campagne naissante.

Les goûts de Mohammad Nabibakhsh et Aslam Inamdar seront les acteurs clés de Puneri Paltan. Avant le match 38 de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers se jouera le 25 octobre, mardi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium, à Bengaluru.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers débutera à 19h30 IST, le 25 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Puneri Paltan vs Jaipur Pink Panthers Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Mohit Goyat

Vice-capitaine : Arjun Deshwal

Équipe Dream 11 suggérée pour Puneri Paltan contre Jaipur Pink Panthers

DÉF : Sunil Kumar, Fazel Atrachali, Shaul Kumar

TOUS : contre Ajith Kumar

RAI : Arjun Deshwal, Rahul Chaudhari, Mohit Goyat

Composition probable entre Puneri Paltan et Jaipur Pink Panthers :

Puneri Paltan Départ probable 7 : Fazel Atrachali, Sanket Sawant, Gaurav Khatri, Mohammad Nabibakhsh, Aslam Inamdar, Mohit Goyat, Akash Shinde

Jaipur Pink Panthers Probable Start 7: Sunil Kumar, Shaul Kumar, Abhishek KS, V Ajith Kumar, Ankush, Arjun Deshwal, Rahul Chaudhari

