Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et la formation de départ pour le match 23, Pro Kabbadi League

UP Yoddhas et Bengaluru Bulls s’affronteront lors du 23e match de la Pro Kabbadi League (PKL) le 16 octobre. Bengaluru Bulls a connu un bon départ dans le tournoi en remportant les deux premiers matchs. Cependant, ils ont été vaincus lors de leur dernier match contre les Bengal Warriors. Les Bengaluru Bulls aimeraient retrouver leur chemin gagnant lorsqu’ils affronteront UP Yoddhas dimanche. Bengaluru s’appuiera à nouveau fortement sur Vikash Kandola et Saurabh Nandal. Pendant ce temps, UP Yoddhas souffrira de sa défaite contre Delhi le 12 octobre. UP Yoddhas aurait pu gagner ce match s’ils avaient fait preuve d’une meilleure conscience du jeu. UP Yoddhas espère que le raider Surender Gill aura un bon match dimanche. Avant le blockbuster 23e match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Bengaluru Bulls, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Bengaluru Bulls ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Bengaluru Bulls se jouera le 16 octobre, dimanche.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Bengaluru Bulls ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Bengaluru Bulls se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium, à Bengaluru.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Bengaluru Bulls ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Bengaluru Bulls débutera à 20h30 IST, le 16 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Bengaluru Bulls ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Bengaluru Bulls sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Bengaluru Bulls ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre UP Yoddhas et Bengaluru Bulls sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

UP Yoddhas vs Bengaluru Bulls Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Surender Gill

Vice-capitaine : Vikash Kandola

Équipe Dream 11 suggérée pour UP Yoddhas contre Bengaluru Bulls

DÉF : Saurabh Nandal, Mahender Singh, Nitesh Kumar

TOUS : Sachin Narwal

RAI : Vikash Kandola, Neeraj Narwal, Surender Gill

Composition probable des UP Yoddhas contre les Bengaluru Bulls:

UP Yoddhas Probable Playing Line-up: Pardeep Narwal, Ashu Singh, Shubham Kumar, Surender Gill, Rohit Tomar, Nitesh Kumar, Sumit

Composition probable des Bengaluru Bulls : Vikash Kandola, Bharat, Neeraj Narwal, Saurabh Nandal, Mahender Singh, Aman, Sachin Narwal

