Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et la formation de départ pour Jaipur Pink Panthers vs Gujarat Giants, Match 19, Pro Kabbadi League

Les Pink Panthers de Jaipur et les Giants du Gujarat s’affronteront lors du 19e match de la Pro Kabbadi League (PKL) le 15 octobre. Les Pink Panthers de Jaipur ont fait bonne figure lors de leur match contre Patna Pirates. Arjun Deshwal a impressionné par ses raids ultra-rapides. Il est clairement l’acteur clé de Jaipur. Mais les goûts de Rahul Chaudhari et V Ajith Kumar devront également trouver la marchandise contre les Gujarat Giants. Pendant ce temps, le Gujarat n’a pas connu un début de campagne idéal. Ils ont été écrasés par Dabang Delhi le 10 octobre. Le duo composé de Rakesh Sangroya et Mahendra Rajput devra monter au créneau face aux Jaipur Pink Panthers samedi. Avant le 19e match captivant de la Pro Kabbadi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Gujarat Giants, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabbadi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Gujarat Giants se jouera le 15 octobre, samedi.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Gujarat Giants se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium, à Bengaluru.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Gujarat Giants débutera à 19h30 IST, le 15 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Gujarat Giants sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre les Jaipur Pink Panthers et les Gujarat Giants ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Jaipur Pink Panthers et Gujarat Giants sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Jaipur Pink Panthers vs Gujarat Giants Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Arjun Deshwal

Vice-capitaine : Rakesh Sangroya

Équipe Dream 11 suggérée pour Jaipur Pink Panthers vs Gujarat Giants Dream11 :

DÉF : Sunil Kumar, Sandeep Kandola, Abhishek KS

TOUS : contre Ajith Kumar

RAI : Rakesh Sangroya, Arjun Deshwal, Mahendra Rajput

Composition probable des Jaipur Pink Panthers contre les Gujarat Giants :

Composition probable des Panthères roses de Jaipur : Arjun Deshwal, Sunil Kumar, Abhishek KS, Rahul Chaudhari, V Ajith Kumar, Sahul Kumar, Ankush

Formation probable des géants du Gujarat : Sandeep Kandola, Rinku Narwal, Baldev Singh, Pardeep Kumar, Rakesh Sangroya, Mahendra Rajput, Chandran Ranjit

