Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et la formation de départ pour Gujarat Giants vs Tamil Thalaivas, Match 5, Pro Kabbadi League

Les Gujarat Giants et les Tamil Thalaivas s’affronteront lors du cinquième match de la Pro Kabbadi League (PKL) le 8 octobre. Les Gujarat Giants ont terminé quatrièmes la saison dernière. Ils aimeraient améliorer cette performance et soulever le titre cette fois-ci. Le Gujarat s’appuiera fortement sur les raids rapides comme l’éclair de Rakesh Sangroya. Des joueurs comme Sandeep Kandola et Rinku Narwal s’occuperont des tâches défensives.

Pendant ce temps, Tamil Thalaivas voudra également faire un début de campagne gagnant. Leurs chances dépendront de Sagar et Pawan Sherawat. Tamil Thalaivas espère que les deux trouveront la marchandise samedi.

Avant le match de Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas, voici tout ce que vous devez savoir :

A quelle date se jouera le cinquième match de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas ?

Le cinquième match de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas se jouera le 8 octobre, samedi.

Où se jouera le cinquième match de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas ?

Le cinquième match de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium, à Bengaluru.

À quelle heure commencera le cinquième match de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas ?

Le cinquième match de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas débutera à 20h30 IST, le 8 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le cinquième match de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas ?

Le cinquième match de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du cinquième match de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas ?

Le cinquième match de la Pro Kabbadi League entre Gujarat Giants et Tamil Thalaivas sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Prédiction de l’équipe GUJ vs TAM Dream11

Capitaine : Pawan Sherawat

Vice-capitaine : Sagar

Équipe Dream 11 suggérée pour GUJ vs TAM Dream11 :

DÉF : Sandeep Kandola, Rinku Narwal, Sagar

TOUS : Pardeep Kumar

RAI : Pawan Sherawat, Ajinkya Pawar, Rakesh Sangroya

Composition prévue de GUJ vs TAM :

Les Gujarat Giants devraient jouer avec Sandeep Kandola, Rinku Narwal, Baldev Singh, Pardeep Kumar, Rakesh Sangroya, Mahendra Rajput, Chandran Ranjit

Formation prévue pour Tamil Thalaivas : Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Abhimanyu Kaushik, Pawan Sherawat, Ajinkya Pawar, Narender Hoshiyar

