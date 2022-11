Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et la formation de départ Match 63, Pro Kabbadi League

Puneri Paltan et Tamil Thalaivas s’affronteront lors d’un match captivant de la Pro Kabbadi League (PKL) le 6 novembre. Puneri Paltan a été l’équipe la plus régulière cette saison et peu parieront contre eux. Ils sont en haut du tableau des points et semblent invincibles pour le moment. Les UP Yoddhas ont été écrasés par Puneri Paltan lors de leur dernier match.

Tamil Thalaivas devra jouer hors de sa peau s’il veut affronter Puneri Paltan. De plus, Tamil Thalaivas devra proposer des plans spécifiques pour Akash Shinde qui est sous la forme de sa vie. Les fans espèrent que Tamil Thalaivas apportera son A-game dimanche contre Puneri Paltan.

Avant le match passionnant de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Tamil Thalaivas, voici tout ce que vous devez savoir :

Quand aura lieu le match de Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Tamil Thalaivas se jouera le 6 novembre, dimanche.

Où se jouera le match de Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Tamil Thalaivas se jouera au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, à Pune.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Tamil Thalaivas débutera à 20h30 IST, le 6 novembre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Tamil Thalaivas sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Tamil Thalaivas ?

Le match de la Pro Kabbadi League entre Puneri Paltan et Tamil Thalaivas sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Prédiction Puneri Paltan vs Tamil Thalaivas Dream11 Team

Capitaine: Narender

Vice capitaine: Mohit Goyat

Équipe Dream 11 suggérée pour Puneri Paltan contre Tamil Thalaivas

DÉF : Sagar, Sahil Gulia, Fazel Atrachali

TOUT: Himanshu

RAI : Narender, Ajinkya Pawar, Mohit Goyat

Composition probable entre Puneri Paltan et Tamil Thalaivas

Puneri Paltan Départ probable 7 : Fazel Atrachali, Sanket Sawant, Gaurav Khatri, Mohammad Nabibakhsh, Aslam Inamdar, Mohit Goyat, Akash Shinde

Thalaivas tamouls Probable départ 7 : Himanshu, Sagar, Sahil Gulia, M Abhishek, Mohit, Ajinkya Pawar, Narender

