Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et la formation de départ

Telugu Titans et Puneri Paltan s’affronteront lors du 27e match de la Pro Kabbadi League (PKL) le 18 octobre. Alors que Telugu Titans languit en 10e position au classement des points, Puneri Paltan est en huitième position. Les deux équipes chercheront à remporter une victoire et à gravir les échelons.

Puneri Paltan entre dans ce match après avoir enregistré une victoire impressionnante contre U Mumba lors de son dernier match. Puneri Paltan cherchera à maintenir sa victoire lorsqu’il affrontera les Telugu Titans mardi.

Des joueurs comme Aslam Inamdar et Mohit Goyat sont en bonne forme et joueront un rôle clé contre les Telugu Titans. Pendant ce temps, les Telugu Titans n’ont pas joué selon leur potentiel. Les défenseurs Surjeet Singh et Parvesh Bhainswal sont terriblement hors de forme. Ils devront être au sommet de leur art si les Telugu Titans veulent gagner mardi.

Avant le blockbuster 27e match de la Pro Kabaddi League entre Telugu Titans et Puneri Paltan, voici tout ce que vous devez savoir :

À quelle date se jouera le match de Pro Kabaddi League entre Telugu Titans et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Telugu Titans et Puneri Paltan se jouera le 18 octobre, mardi.

Où se jouera le match de Pro Kabaddi League entre Telugu Titans et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Telugu Titans et Puneri Paltan se jouera au Shree Kanteerava Indoor Stadium, à Bengaluru.

À quelle heure commencera le match de Pro Kabaddi League entre Telugu Titans et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Telugu Titans et Puneri Paltan débutera à 20h30 IST, le 18 octobre.

Quelles chaînes de télévision diffuseront le match de Pro Kabaddi League entre Telugu Titans et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Telugu Titans et Puneri Paltan sera diffusé sur Star Sports Network en Inde.

Comment regarder la diffusion en direct du match de la Pro Kabaddi League entre Telugu Titans et Puneri Paltan ?

Le match de la Pro Kabaddi League entre Telugu Titans et Puneri Paltan sera diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Telugu Titans vs Puneri Paltan Dream11 Team Prédiction

Capitaine : Fazel Atrachali

Vice-Capitaine : Mohit Goyat

Équipe Dream 11 suggérée pour Telugu Titans vs Puneri Paltan

DÉF : Parvesh Bhainswal, Fazel Atrachali, Sanket Sawant

TOUS : Monu Goyat

RAI : Mohit Goyat, Aslam Inamdar, Siddharth Desai

Composition probable entre Telugu Titans et Puneri Paltan :

Titans Telugu Début probable 7: Parvesh Bhainswal, Abhishek Singh, Monu Goyat, Vishal Bhardwaj, Ravinder Pahal, Surjeet Singh, Siddharth Desai

Puneri Paltan Départ probable 7 : Fazel Atrachali, Sanket Sawant, Gaurav Khatri, Mohammad Nabi Bakhsh, Aslam Inamdar, Mohit Goyat, Akash Shinde,

