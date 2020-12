Il s’avère que les juges fédéraux et d’État ne sont pas les marionnettes politiques cyniques pour lesquelles Donald Trump les a pris lorsqu’il a commencé sa quête fanatique et sans faits pour renverser l’élection présidentielle en utilisant les tribunaux.

Les juges de la Cour suprême et les juges de partout au pays ont fait exactement ce qu’ils avaient juré de faire: rendre des décisions fondées sur les faits et la loi, sans égard aux personnes impliquées. Ils ont montré que le système démocratique américain peut survivre à un assaut même du président des États-Unis.

À deux reprises cette semaine seulement, la Cour suprême a porté des coups importants aux efforts des alliés de Trump pour annuler le vote dans les États remportés par le président élu Joe Biden. Mardi, en une seule phrase, les neuf juges – trois d’entre eux nommés par Trump – ont rejeté l’appel des plaignants à empêcher la Pennsylvanie de finaliser son total de votes qui montrait à Biden le vainqueur par plus de 80000 voix.

Et vendredi soir, le tribunal a refusé de laisser le Texas contester les résultats en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie et au Wisconsin. Trump, 18 procureurs généraux et 126 républicains de la Chambre avaient rejoint le procès. « Le Texas n’a pas démontré un intérêt juridiquement reconnaissable à la manière dont un autre État conduit ses élections », a déclaré le tribunal.

«Aucune base en fait ou en droit»

Cela a dû être un choc pour Trump, qui a pratiquement déclaré que les trois juges qu’il avait nommés se joindraient à lui si des affaires contestant l’élection étaient portées devant le tribunal. C’est l’une des raisons pour lesquelles il était désespéré de précipiter sa dernière candidate, la juge Amy Coney Barrett, sur le terrain avant le 3 novembre.

Décrivant le vote par courrier comme une «arnaque que les démocrates tirent», a déclaré Trump aux journalistes en septembre, «je pense que cela aboutira à la Cour suprême, et je pense qu’il est très important que nous ayons neuf juges».

Mais les fantasmes de Trump sur les juges en tant que pions sont tombés dans une dure réalité. Depuis l’élection, plus de quatre douzaines de poursuites déposés par Trump et ses sbires depuis les élections ont été abandonnés ou rejetés par les tribunaux de Pennsylvanie au Nevada. Certains des licenciements les plus torrides sont venus de juges fédéraux nommés par des républicains, dont Trump lui-même.

Le mois dernier, un comité d’appel fédéral à Philadelphie a rejeté l’une des nombreuses tentatives d’arrêter la certification du vote de Pennsylvanie. «Les électeurs, et non les avocats, choisissent le président», a écrit le juge d’appel fédéral Stephanos Bibas. Il a également précisé que les poursuites n’étaient pas comme des tweets ou des discours présidentiels: «Les accusations nécessitent des allégations spécifiques et ensuite des preuves. Nous n’avons ni ici.

Sur Twitter, l’un des avocats de Trump a rapidement imputé la perte à «l’appareil judiciaire militant en Pennsylvanie». Faux. Bibas a été nominé en 2017 par Trump; les deux autres membres du panel sont également des candidats républicains.

Déniisme 2020: Trump et ses alliés fanatiques sont des terroristes électoraux. Il faut que ça s’arrête.

En Géorgie le mois dernier, un autre juge fédéral qui doit sa nomination à Trump a rejeté une plainte déposée par un allié de Trump pour empêcher les responsables de l’État de certifier le vote en Géorgie, où Biden a remporté par 12000 voix. «Arrêter la certification à la 11e heure, littéralement, engendrerait de la confusion et pourrait potentiellement priver du droit de vote des droits qui, selon moi, n’ont aucun fondement en fait ou en droit», a affirmé le juge de district américain Steven Grimberg lors de l’audience.

Les tribunaux d’État n’ont pas été plus hospitaliers face au barrage d’accusations sans fondement que Trump et ses alliés leur ont lancées. La semaine dernière, la Cour suprême du Wisconsin a rejeté trois poursuites distinctes déposées par Trump ou ses alliés qui visaient essentiellement à faire rejeter la victoire étroite de Biden dans l’État. Dans un cas, le juge Brian Hagedorn, un républicain conservateur qui s’est joint à trois libéraux pour rejeter les allégations, a qualifié le «recours recherché» de «véritable étourdissant».

Dernière et seule avenue pour arrêter Trump

«Nous sommes invités à invalider l’ensemble de l’élection présidentielle du Wisconsin en la déclarant« nulle »- oui, le tout», a-t-il écrit. La pétition des alliés de Trump «est loin de fournir le type de preuves convaincantes et de soutien juridique» dont un tribunal aurait besoin pour «priver tous les électeurs du Wisconsin». Hagedorn a ajouté: «L’enjeu, dans une certaine mesure, est la foi en notre système d’élections libres et équitables,… au cœur de la force durable de notre république constitutionnelle.»

Hagedorn avait certainement raison. Les attaques incessantes du président contre les élections ont porté atteinte à la croyance de nombreuses personnes dans le fonctionnement de la démocratie. Mais les actions des juges – qu’ils soient nommés par des républicains ou des démocrates, que ce soit devant un tribunal d’État ou fédéral – devraient réaffirmer leur foi.

Suite des élections:La collecte de fonds Trump pour contester les résultats du vote est la véritable fraude électorale

Les tribunaux sont devenus la dernière et apparemment la seule voie de responsabilité pour ce président. Ils ont le dernier mot sur la question de savoir si un président ou un Congrès agit dans les limites imposées par la Constitution.

Au cours de cette période dangereuse, les juges se sont montrés à la hauteur de l’occasion, faisant leur travail d’arbitres neutres de la preuve et du droit. S’ils continuent de respecter leurs serments, ils sauveront la démocratie et montreront à quel point notre forme constitutionnelle de gouvernement est vraiment forte.

Saundra Torry est une ancienne rédactrice en chef pour USA TODAY. Suivez-la sur Twitter: @ storry1