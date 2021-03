Chaque année, il y a des jours où le Soleil, la Lune et la Terre s’alignent en ligne droite qui mène à des éclipses lunaires et solaires. Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre se situe entre le soleil et la lune ainsi, venant sur le chemin de la lumière du soleil et projetant son ombre sur la lune. Alors qu’une éclipse solaire se produit lorsque la lune vient sur le chemin de la lumière du soleil et projette son ombre sur la Terre. Les gens croient également qu’une éclipse peut avoir un impact sur 12 signes du zodiaque ainsi que sur le pays et le monde. En 2021, il y aura quatre éclipses soit deux éclipses lunaires et deux éclipses solaires en Inde.

Quand l’éclipse lunaire se produira-t-elle:1. Le 26 mai, la première éclipse lunaire de l’année 2021 se produira et les astronomes ont affirmé qu’il s’agirait d’une éclipse lunaire totale. Les habitants d’Inde, d’Asie du Sud, d’Asie de l’Est, d’Australie et d’une grande partie de l’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, de l’océan Pacifique, de l’océan Atlantique, de l’océan Indien et de l’Antarctique pourront voir l’éclipse ce jour-là.

L’éclipse lunaire totale commencerait à 14 h 17 en Inde et se terminerait à 19 h 19. La terre couvrira la lune de 101,6% pendant cet événement.

2. Le 19 novembre, les gens pourront voir une éclipse lunaire partielle qui débutera à 11 h 32 et se terminera à 18 h 33. Et 97,9% de la lune sera couverte par l’ombre de la terre. On peut assister à cet événement phénoménal en Inde, dans une grande partie de l’Europe, en Asie, en Australie, en Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans l’océan Pacifique, dans l’océan Atlantique, dans l’océan Indien et dans l’Arctique.

Selon les croyances hindoues, les gens évitent d’utiliser des objets pointus pendant l’éclipse et observent même rapidement. Il y a aussi une période de sutak qui est un temps avant l’éclipse lunaire où tout type de travail de bon augure est arrêté. Elle commence neuf heures avant le début de l’éclipse et se termine par l’éclipse.