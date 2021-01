La section Well a pour objectif de répondre à certaines des questions les plus fréquemment posées sur le vaccin contre le coronavirus, et à quelques-unes qui ne sont peut-être pas si courantes. À l’aide d’un outil expérimental reposant sur l’apprentissage automatique, vous pouvez même essayer de poser quelques questions de votre choix.

Obtenir le vaccin

Le vaccin est-il gratuit?

Vous ne devriez pas avoir à payer quoi que ce soit de votre poche, bien qu’il vous soit demandé des informations sur l’assurance. Si vous n’avez pas d’assurance, vous devriez quand même recevoir le vaccin sans frais. Malgré les garanties pour éviter les factures surprises, les experts de la santé craignent que les patients ne tombent sur des failles qui les exposent à devoir payer. Pour être sûr, le meilleur pari est d’obtenir votre vaccin sur un site de vaccination du service de santé ou une pharmacie locale une fois que les vaccins seront plus largement disponibles. – Sarah Kliff